Vandalismus in Poing: 40.000 Euro Schaden in eineinhalb Jahren

Von: Armin Rösl

Im Februar brannte es im Literaturhaus am Marktplatz. © Armin Rösl

In den vergangenen eineinhalb Jahren hat der Vandalismus in Poing stark zugenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Auch die Fahrraddiebstähle sind angestiegen.

Poing – Der größte Fall von Vandalismus in den vergangenen knapp eineinhalb Jahren war der Brand im Literaturhaus am Marktplatz: Bislang unbekannte Täter hatten am späten Abend des 15. Februar in der Hütte Bücher angezündet. Der angerichtete Schaden belief sich laut Gemeinde Poing auf rund 8000 Euro, die Reinigungs- und Sanierungskosten betrugen etwa 3500 Euro. Seit 1. Januar 2022 haben die Beschädigungen im Gemeindegebiet von Poing erheblich zugenommen. Die Gesamtsumme der Schäden beläuft sich laut Bürgermeister Thomas Stark auf rund 40.000 Euro (im Zeitraum von 1. Januar 2022 bis 31. März 2023). Diese Zahl sowie weitere Informationen zu Vandalismusfällen gab er bei der Bürgerversammlung bekannt.

Poing: Suche nach Brandstifter bislang erfolglos

Zu immer wieder auftretenden Fällen zählen laut Stark Schmierereien aller Art im Park-&Ride-Gebäude auf der Nordseite des S-Bahnhofs (unter anderem wurden wiederholt Fäkalien an Wänden und im Aufzug verteilt und verschmiert), Graffiti und Schmierereien auch an anderen Gebäuden sowie das Zerstören von Gegenständen wie Feuerlöscher, Bäume, Parkbänke und Abfalleimer.



Auch Polizeihauptkommissar Markus Stocker berichtete in der Bürgerversammlung von verstärkt auftretendem Vandalismus – er hatte in Vertretung von Daniel Schubert, Leiter der Polizeiinspektion Poing, den Bilanzbericht der Polizei vorgetragen.



Poing: Hohe Zahl an Fahrraddiebstählen

Darin ging er auch auf die stark gestiegene Anzahl von Fahrraddiebstählen insbesondere an den S-Bahnhöfen im Dienstbereich (Poing, Pliening, Markt Schwaben, Vaterstetten, Zorneding, Anzing, Forstinning) ein. Für die Monate Juni und Juli kündigte Stocker Schwerpunktkontrollen an den S-Bahnhöfen an. Und er appellierte an alle Bürger: „Notieren Sie sich die individuelle Nummer Ihres Fahrrades.“ Nur mit dieser Nummer habe die Polizei eine Chance bei der Ermittlung von gestohlenen Rädern.



Zurück zum Vandalismus. Hier zählte Bürgermeister Thomas Stark Maßnahmen auf, um den Sachbeschädigungen entgegenzuwirken. Dazu gehöre Präventionsarbeit im Jugendbereich und in den Schulen, meist in Kooperation mit der Polizei. Außerdem kündigte er an, dass demnächst auch im Literaturhaus eine Videokamera installiert werde zur Überwachung, wie es schon im Parkhaus der Fall ist. Des Weiteren würden Sachbeschädigungen „konsequent zur Anzeige gebracht“ und gegebenenfalls Betretungsverbote ausgesprochen.

Trotz der Auslobung von 500 Euro Belohnung durch die Gemeinde für sachdienliche Hinweise konnten die Täter, die für den Brand im Literaturhaus verantwortlich sind, bislang nicht ausfindig gemacht werden. Mittlerweile ist die Hütte gereinigt, repariert und wieder in Betrieb. Bald mit Überwachungskamera. Dies, so Stark, sei mit der Polizei abgestimmt und rechtlich möglich.

