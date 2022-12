Vandalismus in Poing: Bienenhaus beschädigt, Baum abgesägt

Von: Armin Rösl

Ende November wurden diesem Kirschbaum die Krone und fast alle Äste abgeschnitten. © Armin Rösl

Schon wieder ist in Poing ein öffentlicher Baum mutwillig zerstört worden. Außerdem wurde das Bienenhaus des Imkervereins beschädigt.

Ein Vorhängeschloss aufgebogen, eine Fensterscheibe eingeschlagen und ein Graffito an die Wand gesprüht: Bislang unbekannte Vandalen haben das Bienenhaus des Imkervereins Anzing-Poing an der Kirchheimer Allee beschädigt. „Eine völlig sinnlose Tat, die uns zur Arbeit und Kosten beschert“, so Schriftführerin Christina Tarnikas. Die gute Nachricht: Den im Holzhaus untergebrachten Bienenvölkern geht es gut.

Am Spielplatz am Augustusring in Poing-Nord hat eine bislang unbekannte Person eine im Frühling gepflanzte Kiefer mutwillig zerstört. Wie die Gemeindeverwaltung Poing mitteilt, wurden alle Zweige sowie der Haupttrieb angesägt und der Rest abgebrochen Der Schaden wird auf 900 Euro geschätzt.

Poing: Gemeinde setzt Belohnung aus

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, hat die Gemeinde eine Belohnung von circa 100 Euro ausgesetzt. Hinweise an den Baubetriebshof, Telefon (08121) 22391-0, oder die Polizeiinspektion Poing, Tel. (08121) 9917-0. Schon vor einigen Tagen wurde an der Blumenstraße ein Kirschbaum zerstört.

