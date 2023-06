Verdächtiger Kinderansprecher in Poing: Mann bedrängt Schüler (9)

Von: Armin Rösl

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter blieb erfolglos (Symbolbild). © IMAGO/imageBROKER/Manfred Bail

In Poing ist ein neunjähriger Schüler von einem unbekannten Mann angesprochen und bedrängt worden. Der Täter wollte, dass der Bub mit zu ihm nach Hause geht. Der Schüler konnte flüchten.

Poing – Auf dem Nachhauseweg vom Hort ist am Mittwoch, gegen 16.25 Uhr, ein Schüler im Bereich Gladiolen-/Margeritenstraße in Poing-Nord von einem bisher unbekannten Mann angesprochen worden. Wie die Polizei mitteilt, packte der Mann den neunjährigen Buben von hinten an der Schulter, drehte ihn zu sich um und bot Süßigkeiten an. Außerdem habe er den Schüler gefragt, ob er mit ihm nach Hause gehen möchte.

Alles aus der Region gibt's jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.



Der Neunjährige flüchtete daraufhin zu sich nach Hause und erzählte vom Vorfall sofort seinen Eltern. Die verständigten umgehend die Polizei. „Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Ergebnis“, heißt es im Pressebericht der Polizeiinspektion Poing.



Sie bittet um Hinweise zum Vorfall bzw. zur verdächtigen Person, unter Telefon (08121) 9917-0.

Polizei Poing veröffentlicht Täterbeschreibung

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß, dunkelbraune, schulterlange lockige Haare; er ist leicht gebräunt und trug ein grünes T-Shirt. Auf der linken Schulter hat er vermutlich eine Tätowierung. Der Mann spricht laut Polizei Deutsch ohne Akzent.

