Vermehrt Stromausfälle in Poing und Oberbayern: Schuld sind Störche

Derzeit lassen sich in Poing und Umgebung immer wieder Störche zur Rast nieder. Nicht nur auf Baukränen (unser Foto), sondern auch auf Hochspannungsmasten.

Phänomen

von Armin Rösl schließen

In Poing und Umgebung treten in diesen Tagen vermehrt Stromausfälle in Haushalten auf. Schuld daran sind Störche.