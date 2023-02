Vermehrt Vandalismus in Poing: 13.790 Euro Sachschäden seit August 2022

Von: Armin Rösl

Ein Fall aus den vergangenen Monaten: Zerstörter Kirschbaum an der Blumenstraße. © Armin Rösl

Fäkalien im Parkhaus-Aufzug, diverse Graffiti, eine Hakenkreuz-Schmiererei, kleine Brände, mutwillig beschädigte Bäume und andere Zerstörungen: In letzter Zeit gibt es in Poing vermehrt Vandalismus.

Poing – 20 Sachbeschädigungen hat die Gemeinde Poing von August 2022 bis 6. Februar zur Anzeige gebracht. Jüngster Fall: An der Skateranlage am Endbachweg wurde Anfang Februar Müll angezündet, außerdem lagen Glasscherben am Boden. Tage zuvor wurden an der Skateranlage außerdem Brandschäden an einer Holzkonstruktion festgestellt. Den bei beiden Vorfällen entstandenen Gesamtschaden beziffert die Gemeindeverwaltung auf 500 Euro.



Poing: Vandalismus an verschiedenen Orten

„Insgesamt haben im Jahr 2022 die Beschädigungen zugenommen“, sagt Bürgermeister Thomas Stark. Seine Vermutung: „Im Vergleich zu den Jahren 2020 und 2021 mag dies auch bedingt durch das Ende der coronabedingten Beschränkungen sein.“ Im Jahr 2022 belaufe sich der Gesamtschaden auf rund 27.100 Euro, in der Zeit von August 2022 bis 6. Februar sind es laut Stark 13.790 Euro.

In der Auflistung der Sachbeschädigungen, die unserer Zeitung vorliegt, stechen einige mit hohen Schadenssummen heraus: Beschädigungen an Außenrollo am Seniorenzentrum (2500 Euro, festgestellt im Oktober); diverse Graffiti im Bereich Bauhof sowie an den Bahnunterführungen Endbachweg, Plieninger Straße, Am Hanselbrunn und Bahnhofstraße (1820 Euro, Anfang November); kaputte Glasscheiben Bushaltestelle Grub und Bushaltestelle Blumenstraße/Asternweg (jeweils 1000 Euro, August und November); Beschädigungen an Bäumen (1800 Euro, Oktober und Dezember); zerstörte Parkbänke und Abfalleimer im Bergfeldpark an der Böhmerwaldstraße (2650 Euro, Dezember).

Auszug aus der Vandalismus-Liste Einige Fälle aus der Liste der Sachbeschädigungen von August 2022 bis 6. Februar 2023:

• beschädigte Verkehrszeichen

• kaputte Glasscheiben an Bushaltestellen

• Hakenkreuz-Schmiererei am Literaturhaus

• beschädigtes Außenrollo am Seniorenzentrum

• Graffiti an BRK-Garage

• Fäkalien im Aufzug des Parkhauses am S-Bahnhof

• Bäume beschädigt durch Absägen und Abbrechen

• Bedienungsstück im Aufzug des P&R-Gebäudes zerstört

• Parkbänke und Abfalleimer im Bergfeldpark zerstört

• Waschbecken angekokelt im Sportzentrum

• Müll angezündet an der Skateranlage Endbachweg

Bei allen anderen Fällen liegt die Schadenssumme im dreistelligen Bereich. Unter anderem eine Hakenkreuz-Schmiererei am Literaturhaus am Marktplatz (geschehen im September), Fäkalien im Aufzug des P&R-Gebäudes am S-Bahnhof und demolierte Verkehrszeichen.



Poing: Gemeinde ergreift Maßnahmen

Um dem Vandalismus zu begegnen, hat die Gemeinde Stark zufolge verschiedene Maßnahmen ergriffen: Be-streifung durch Sicherheitswacht, Videoüberwachung im Parkhaus am S-Bahnhof, Prävention durch Jugendarbeit, konsequente Ausübung des Hausrechts, Verhängen von Vertragsstrafen, Aussprache von Betretungsverboten (nach polizeilicher Mitteilung), Alkoholverbotsverordnung. Außerdem würden Sachbeschädigungen konsequent zur Anzeige gebracht. Wie zuletzt jene in der Dreifachturnhalle im Sportzentrum: Dort hatten Ende Januar Unbekannte ein Waschbecken angekokelt und einen Bewegungsmelder abgebrochen.

