Verschiedene Künste an einem Abend: Musik-Malerei-Poesie-Konzert in Poing

Nach Jahren in Japan ist die Weltenbummlerin, Künstlerin und Autorin Carolina Veranen-Phillips zurück in Poing. In der Christuskirche präsentiert sie am 22. April ein besonderes Konzert.

Poing - Weltenbummlerin Carolina Veranen-Phillips ist nach Poing zurückgekehrt. Nach Jahren in Japan ist sie, französisch-finnischer Abstimmung, mit ihrer Familie wieder hier, wo sie sich zuvor unter anderem in der Flüchtlingshilfe engagierte. Die studierte Biologin sowie Autorin und Künstlerin präsentiert zusammen mit der Pianistin Susanne Maßmann und der Flötistin und Komponistin Raphaëlle Zaneboni am morgigen Samstag in der evangelischen Christuskirche (Gebrüder-Asam-Straße 6) ein besonderes Konzerterlebnis, in dem sich verschiedene Künste treffen: Musik, Malerei und Poesie. „Luft – Licht – Klangbild“ lautet der Titel; Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Leitmotiv des Programms sind die Libellen, die in Veranen-Phillips Gemälden sowie in der begleitenden Livemusik zum Leben erwachen.

Susanne Maßmann studierte Klavier und Fagott; sie unterrichtet an der Musikschule Haar und spielt im „Prinzregentenensemble“ Fagott und mit Raphaëlle Zaneboni im Duo Flöte/Klavier.



Als Flötistin ist Zaneboni kammermusikalisch sehr engagiert und gründete das Ladon Quartett, das Ensemble Impression, das Duo Proserpina und das Ladon Ensemble. Sie unterrichtet ebenfalls an der Musikschule Haar, außerdem arbeitet sie als Komponistin und Arrangeurin.

