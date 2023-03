Vier Wochen nach Brand öffnet Literaturhaus Poing wieder - Bücherspenden abgeben möglich

Von: Armin Rösl

So sah es vor vier Wochen am Tag nach dem Brand im Literaturhaus aus. © Armin Rösl

Das Literaturhaus am Marktplatz in Poing wird diesen Donnerstag, 16. März, wieder eröffnet. Ab Mittag können Bücherspenden abgeben werden, informiert die Gemeinde.

Poing - Vier Wochen nach dem Brand und den anschließend erfolgten Aufräum- und Sanierungsarbeiten öffnet das Poinger Literaturhaus am Marktplatz am heutigen Donnerstag wieder. Das teilt die Gemeinde Poing mit. Ab Mittag können neue Bücherspenden ins Literaturhaus gebracht werden. „Die Lesepaten sind informiert und werden die Spenden einräumen“, kündigt die Gemeinde an. Wie berichtet, sind alle bisherigen Bücher, die in dem kleinen Gebäude zur Ausleihe bereitstanden, bei dem Brand zerstört worden. Das Feuer wurde mutwillig gelegt, die Polizei ermittelt nach den Tätern.

Die Verwaltung geht von einem Schaden in Höhe von rund 8000 Euro aus. Die Gemeinde Poing hat eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt für sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Täter. Hinweise nimmt der Baubetriebshof unter der Telefonnummer (08121) 22391-0 entgegen, oder die Polizeiinspektion Poing, Telefon (08121) 9917-0. Das Literaturhaus ist ein kostenfreies Tausch-/Leihangebot von Büchern und ist 24 Stunden geöffnet.

