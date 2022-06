Volksfest Poing: Bedienungen gesucht - Oktoberfestbands im Bierzelt

Von: Armin Rösl

Teilen

Für das Poinger Volksfest werden noch Bedienungen gesucht. © Stefan Rossmann

Die Vorbereitungen für das Poinger Volksfest sind in der Endphase. Das Programm fürs Festzelt steht, benötigt werden noch Bedienungen. Alle Infos:

Poing – Poings Bürgermeister Thomas Stark hat in seinen bisher zwei Jahren Amtszeit etwas noch nicht gemacht, was eigentlich zum Pflichtprogramm gehört: das erste Fass Bier beim Volksfest anzapfen. Am Freitag, 8. Juli, wird er seine Premiere geben können, wenn das Volksfest nach coronabedingter Zwangspause wieder startet. Bis Sonntag, 17. Juli, ist auf dem Volksfestplatz volles Programm – und wie! „Wir haben viele Bands, die Rang und Namen haben“, freut sich Manuel Scheyerl. Er und Stefan Staudinger von der gemeinsamen Eventagentur SAS aus Albaching (Landkreis Rosenheim) sind wieder die Festwirte, für den Vergnügungspark zeichnet sich einmal mehr der frühere Festwirt Bernd Furch verantwortlich.



Poing: Oktoberfestbands im Festzelt

„D’Moosner“, sowie die beiden Oktoberfest-Bands „089-Band“ und „Tetrapack“ sind drei der Zugpferde im Festzelt. Wie gewohnt wird es dort auch einen Trachten-Nachmittag geben: am Sonntag, 10. Juli. An diesem Tag wird außerdem der Soldaten- und Kameradschaftsverein Poing-Angelbrechting sein Gründungsfest (100+1 Jahre) im Rahmen des Volksfestes feiern.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



„Wir freuen uns schon sehr“, sagt Scheyerl auch im Namen von Staudinger. Auf großartige Sonderveranstaltungen im Festzelt hätten sie für dieses Jahr bewusst verzichtet, berichtet er. „Ich glaube, es ist wichtig, dass es nach der langen Zeit einfach wieder Musik, Bier und Hendl und einen schönen Vergnügungspark gibt“, sagt er. Bereits sicher seien neben kleineren Buden unter anderem Autoscooter, Kettenkarussell und Torwandschießen. Dazu das nostalgische Weißbierkarussell und die Wiesn-Alm als Partyzelt.



Poing: Bedienungen können sich melden

Ein Thema, das derzeit die Gastronomie generell beherrscht, spielt auch beim Poinger Volksfest eine Rolle: die Knappheit beim Servicepersonal. Laut Manuel Scheyerl sei man für Poing zwar schon gut aufgestellt, dennoch würden noch Servicekräfte fürs Bierzelt gesucht. Interessenten sollten mindestens 18 Jahre alt sein und am besten schon Volksfesterfahrung haben. Sie können sich bei den Festwirten aus Albaching melden, entweder unter Telefon (08076) 888616, oder per E-Mail an die Adresse: info@sas-event.de.

Dass die Vorfreude auf das Volksfest groß ist, zeigen die bereits getätigten Tischreservierungen. Laut Scheyerl sei schon eine Vielzahl eingegangen. Die Online-Buchungsseite ist freigeschaltet unter www.poinger-volksfest.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.