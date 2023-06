Volksfest Poing feiert 10. Geburtstag: Mass Bier 30 Cent teurer

Von: Armin Rösl

Bräu Ludwig Schweiger probezapft ein Fass Festbier an. © Johannes Dziemballa

Das Poinger Volksfest findet ab dem 7. Juli zum 10. Mal statt. Die Mass Bier wird 10,60 Euro kosten, 30 Cent mehr als vor einem Jahr. Das Volksfest dauert zehn Tage. Ein Überblick.

Poing – 30 Cent mehr als im vergangenen Jahr und zwei Euro mehr als vor fünf Jahren: der Preis für die Mass Bier beim Volksfest Poing beträgt heuer 10,60 Euro. Das gaben die Festwirte Manuel Scheyerl und Stefan Staudinger sowie Bräu Ludwig Schweiger von der gleichnamigen Privatbrauerei in Markt Schwaben bei der feierlichen Bierprobe bekannt. Beim allerersten Volksfest im Jahr 2012 kostete die Mass 6,90 Euro.



Poing: rund 1000 Personen werden am Festeinzug teilnehmen

Das Poinger Volksfest findet heuer zum 10. Mal statt, von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 16. Juli. Wegen Corona war es für zwei Jahre ausgefallen, sodass jetzt der 10. Geburtstag gefeiert wird. Start ist traditionell am ersten Tag mit einem großen Festeinzug, zu dem sich laut Veranstalter (Gemeinde Poing) und Festwirte bislang rund 40 Gruppen (Vereine, Organisationen, Musikkapellen) angemeldet haben. Insgesamt werden am Festzug circa 1000 Personen teilnehmen.



Nach dem Anstich des ersten Fasses Bier wird Bürgermeister Thomas Stark die Poinger Wiesn offiziell eröffnen. Das große Festzelt bietet laut Wirt Manuel Scheyerl Platz für 1500 Besucher plus 600 im Biergarten. Daneben wird wieder die Poinger Wiesnalm aufgebaut für 450 Besucher. Zwischen der Holzhütte und dem Festzelt dreht sich wieder das nostalgische Weißbierkarussell.



Vergnügungspark mit Kettenkarussell und Autoscooter

Für den Vergnügungspark haben die Veranstalter bei der Bierprobe folgende Attraktionen angekündigt: Autoscooter, überdimensionierte Hollywoodschaukel („Scheibenwischer“), Spiegelkabinett, Kettenkarussell, Spickerstand, Losbude, Schießstand, das Torwandschießen des TSV Poing sowie Stände mit Süßigkeiten. Der Vergnügungspark ist unter der Woche ab 14 Uhr geöffnet, an den beiden Wochenenden ab 13 Uhr.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Die Bierzeltküche wird in diesem Jahr von der Gaststätte Hammerwirt aus Mühldorf am Inn betrieben, die Brezen kommen von der Bäckerei Freundl aus Ebersberg, heißt es in der Ankündigung. Jeden Abend gibt’s Livemusik, unter anderem mit den Partybands Münchner G’schichten (8. Juli), der 089-Band (13. Juli), die Moosner (14. Juli) und TetraPack (15. Juli). Thementage: Boarischer Tanz am 9. Juli mit dem Trachtenverein Aubergler Poing, Ehrenamtsempfang am 10. Juli, Seniorennachmittag am 11. Juli, Tag der Betriebe am 13. Juli.



Livemusik mit Partybands

Im Vergnügungspark ist am Mittwoch, 12. Juli, Kindernachmittag mit vergünstigten Preisen – ab 14 Uhr. Zum Abschluss des 10. Poinger Volksfestes wird am Abend des letzten Tages (Sonntag, 16. Juli), gegenüber vom Festplatz ein Jubiläumsfeuerwerk entzündet.



Damit die Besucher sicher zum Volksfest und wieder nach Hause kommen, bieten die Gemeinde und die Festwirte einen kostenlosen Shuttlebus an. Die Buslinie erstreckt sich von Anzing, Schwaberwegen, Forstinning, Markt Schwaben, Finsing, Gelting, Pliening, Landsham, Grub bis nach Poing und zurück.

