Volksfest Poing startet am Freitag - 800 Mitwirkende beim Festeinzug

8. bis 17. Juli

Von Armin Rösl schließen

39 Vereine, Organisationen und Gruppen haben sich für den Festzug zum Volksfest Poing am Freitag angemeldet. Macht rund 800 Mitwirkende. Das Volksfest dauert von 8. bis 17. Juli.

Poing – Die Aufbauarbeiten für das 9. Poinger Volksfest (nach zwei Jahren Corona-Pause) laufen auf Hochtouren, am Freitag, 8. Juli, geht’s los – mit einem großen Festzug von der Hauptstraße durch die Unterführung Plieninger Straße aufs Volksfestgelände Am Hanselbrunn. Laut Veranstalter und Organisatoren (Gemeinde Poing und die Festwirte Manuel Scheyerl und Stefan Staudinger) werden an die 800 Mitwirkende am Festzug teilnehmen. Insgesamt 39 Vereine, Institutionen und Gruppen.



Poing: Start am Freitag mit Festzug

Der Festzug startet um 17.30 Uhr und wird gegen 18 Uhr am Volksfest sein. Nach dem Anzapfen des ersten Volksfestbierfasses ist Poings 5. Jahreszeit dann offiziell eröffnet – sie dauert bis einschließlich Sonntag, 17. Juli.



Im Vergnügungspark warten unter anderem Autoscooter, Ketten- und Kinderkarussell und „Breakdance“ auf die großen und kleinen Besucher. Hinzu kommen kleinere Stände sowie das Torwandschießen des TSV Poing.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.



+ Wieder am Eingang: die Torwand des TSV Poing. © Johannes Dziemballa

Wie schon vor der Corona-Pandemie, wird es beim Volksfest besondere Tage geben. Los geht’s am 10. Juli mit dem Trachtensonntag, an dem der Soldaten- und Kameradschaftsverein Poing-Angelbrechting seinen 100+1.-Geburtstag feiert. Am Nachmittag werden Gruppen des Poinger Trachtenvereins Aubergler auftreten. Am Montag, 11. Juli, ist Ehrenamtsempfang der Gemeinde Poing für alle, die ehrenamtlich tätig sind. Am Dienstag, 12. Juli, ist Seniorentag und im Vergnügungspark gleichzeitig Kindernachmittag mit vergünstigten Preisen. Donnerstag, 14. Juli, ist Tag der Betriebe.



Poing: Besondere Tage

Im Festzelt, das mitsamt überdachtem Biergarten Platz für rund 2200 Personen bietet, werden an fast allen Tagen bekannte Oktoberfest- und Partybands spielen. Das einzige, was es heuer nicht geben wird, ist ein großes Abschlussfeuerwerk am letzten Tag: Wegen des Ukraine-Krieges verzichten die Veranstalter auf die Knallerei.



Wie schon in der Vergangenheit, gibt es zum Poinger Volksfest einen kostenlosen Busshuttle, der in Anzing, Schwaberwegen, Forstinning, Markt Schwaben, Finsing, Gelting, Pliening, Landsham und Grub hält bzw. wieder dorthin zurückfährt. Den genauen Fahrplan sowie detaillierte Informationen zum Volksfestprogramm gibt’s im Internet unter www.poinger-volksfest.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.