Volksfest Poing ist zu Ende: Riesenfeuerwerk mit Musik - BRK präsentiert Einsatzbilanz der zehn Tage

Von: Armin Rösl

Circa 20 Minuten dauerte die Show am Abschlussabend. © Johannes Dziemballa

Das 10. Poinger Volksfest ist vorbei. Am Sonntag gab‘s ein spektakuläres Feuerwerk mit Musik. Die BRK-Bereitschaft hat am Montag ihre Volksfestbilanz veröffentlicht. Versorgt wurden 167 Verletzte.

Poing – Mit einem grandiosen, etwa 20-minütigen Feuerwerk mit Musik ist am Sonntagabend das 10. Poinger Volksfest zu Ende gegangen. Mehrere Hundert Besucher sahen das Licht- und Musikspektakel, das auf dem Feld gegenüber des Volksfestplatzes gezündet wurde. Die Kosten hierfür hatte die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der Bauträger und Investoren am Bergfeld übernommen. Kurz zuvor sprachen Bürgermeister Thomas Stark und Festwirt Manuel Scheyerl in ihren Abschlussworten auf der Bühne im Festzelt von einem friedlichen, familiären und sehr gelungenen Volksfest. Und beide dankten allen Bedienungen und anderen Service- und Kochkräften, die im Bierzelt, im Biergarten und in der Wiesn-Alm gearbeitet haben. Stark richtete seinen Dank außerdem an die Poinger Bürgerinnen und Bürger sowie an alle Besucherinnen und Besucher, die zum Volksfest gekommen waren. Bereits zur Hälfte des Volksfestes zogen die Verantwortlichen eine positive Bilanz.

Am Abschlusswochenende war‘s nochmal voll auf dem Volksfest und im Bierzelt. © Johannes Dziemballa

Am Montag veröffentlichte Patrick Kessel, Leiter der BRK-Bereitschaft Poing, die Bilanz der Sanitätsstation am Volksfest: „Die Sanitäterinnen und Sanitäter leisteten 487 rein ehrenamtliche Stunden und versorgten dabei 167 verletzte Personen.“ Unter anderem Handgelenksbrüche (zugezogen am Boxautomaten), Blasenpflaster, Schürfwunden und Schnittverletzungen, Fahrradstürze und Hyperventilationen. „Wir bedanken uns bei der Gemeinde Poing, den Festwirten und allen weiteren Beteiligten des Volksfests. Vor allem aber bei unseren eigenen Kräften – ohne sie wäre das schlichtweg unmöglich gewesen“, so Kessel.



Die BRK-Bereitschaft Poing hatte am Volksfest eine eigene Sanitätsstation. © Katrin Eittinger

In ihrem Pressebericht von Montag schreibt die Polizeiinspektion Poing von drei strafrechtlich relevanten Vorfällen, die sich am letzten Volksfestwochenende ereignet haben. Um den jeweiligen Tathergang klären zu können, werden in allen drei Fällen Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Polizei zu melden, unter Telefon (08121) 9917-0.

Fall 1: Am späten Samstagabend, gegen 23.20 Uhr, ging eine Gruppe von Fußballfans einen 18-jährigen Volksfestbesucher aus Anzing verbal an. Als dieser per Gestik zeigte, dass die Fußballmannschaft lediglich in der 3. Liga spielt, wurde er von zwei jungen Männern (einer, ein 19-Jähriger, aus Markt Schwaben) aus der Gruppe bedroht, von einem in die linke Bauchseite geschlagen. Beide Täter flüchteten, einer von ihnen konnte nachträglich von der Polizei festgestellt werden.

Spektakulärer Abschluss des 10. Poinger Volksfestes. © Johannes Dziemballa

Fall 2: An der Bar des Volksfestes begannen am Sonntag, gegen 1.20 Uhr, ein 18-Jähriger aus Finsing und zwei 17-Jährige aus Erding zu streiten. Der Grund ist bislang unbekannt. Wie die Polizei meldet, zerbrach der 18-Jährige eine Flasche und schlug damit einem der 17-Jährigen einmal ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch einen etwa zwei Zentimeter langen Cut an der Augenbraue. Außerdem schlug der Finsinger mit der Faust ins Gesicht des zweiten Erdingers, woraufhin dieser aus der Nase blutete.

Fall 3: Aus ebenfalls bislang unbekannten Gründen gerieten am Sonntag, gegen 1.30 Uhr, ein 30-Jähriger aus Vaterstetten und ein 19-Jähriger aus Markt Schwaben ebenfalls an der Bar in Streit. In dessen Verlauf schlug der 30-Jährige dem 19-Jährigen mit der Faust gegen die Stirn, der schlug daraufhin seinen Kontrahenten ins Gesicht. Der Sicherheitsdienst konnte beide Kontrahenten, die durch die Schläge leicht verletzt wurden, voneinander trennen.

