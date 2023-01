Volksfest Poing kostet die Gemeinde knapp 80.000 Euro

Von: Armin Rösl

Nach der Corona-Zwangspause fand das Poinger Volksfest 2022 wieder statt. © Johannes Dziemballa

Festeinzug, Ehrenamtsempfang, Seniorennachmittag, Sicherheitsdienst und mehr: Was die Gemeinde Poing fürs Volksfest 2022 ausgegeben hat, wurde jetzt in einer Bilanz präsentiert.

Poing – Die Bilanz ist kurz, knapp und nüchtern niedergeschrieben: „Das Volksfest 2022 wird von allen Beteiligten als sehr gelungen beurteilt.“ So lautet der erste Satz der Bekanntgabe von Poings Bürgermeister Thomas Stark und der Verwaltung zu den Kosten des Volksfests 2022, die in der Januar-Sitzung des Gemeinderates vorgelesen wurde. Nach der coronabedingten Zwangspause musste es zweimal ausfallen und feierte 2022 den 10. Geburtstag. 2012 fand das erste Poinger Volksfest statt.



Poing: Mehrausgaben bei der Sicherheit

In der Gemeinderatssitzung hat die Verwaltung die Kostenbilanz präsentiert. Für 2022 hat die Gemeinde demnach 79.701,38 Euro ausgegeben (siehe Kasten). Im Vergleich zu 2019, als das Volksfest vor Corona letztmals durchgeführt wurde, seien die Kosten insbesondere durch den Sicherheitsdienst für den Außenbereich um den Volksfestplatz gestiegen. Hier habe man sich bewusst dafür entschieden, auch den Bereich rund um den Volksfestplatz patrouillieren zu lassen, berichtete Bürgermeister Stark.

Weitere Ausgabensteigerungen habe es beim Personal- und Fahrtkosteneinsatz des Baubetriebshofs gegeben sowie durch die gestiegenen Preise für die Essensmarken.



Die Kosten im Überblick Die Gesamtkosten der Gemeinde Poing fürs Volksfest 2022 betrugen 79 701,38 Euro. 2019 waren es 96 378,50 Euro. Die Posten im Einzelnen (in Klammern die Zahlen von 2019): Festeinzug - 3204,50 Euro (4481,01 Euro)

Ehrenamtsempfang - 19.361,90 Euro (19.985,09 Euro)

Seniorennachmittag - 11.362,20 Euro (9525,30 Euro)

Bewirtung von Gästen - 6244,35 Euro (6784,77 Euro)

Sicherheit und Ordnung - 20.199,88 Euro (16.489,73 Euro)

Shuttlebus - 1518 Euro (1278 Euro)

Inserate und Werbung - 893,93 Euro (2528,25 Euro)

Flyer - 699,26 Euro (407,27 Euro)

Vorbereitung Festwiese durch Baubetriebshof und Bewirtschaftung (Strom, Müll) - 3003,07 Euro (2576,38 Euro)

Personal- und Fahrzeugkosten Baubetriebshof - 15.214,29 Euro (10.663,79 Euro)

Vorbereitung Festwiese - minus 2000 Euro (21 658,91 Euro) Erklärung „Vorbereitung Festwiese“: Die minus 2000 Euro sind 2000 Euro Einnahmen, die die Gemeinde Poing von den Festwirten zur Anschaffung des 2019 angeschafften, fest installierten Stromverteilers. Durch diese Anschaffung ist der Posten „Vorbereitung Festwiese“ im Jahr 2019 so hoch.

Auf der anderen Seite, so heißt es in der Bekanntgabe weiter, haben die in 2019 angeschafften und fest installierten Stromverteiler auf dem Festplatz die Kosten der früheren mobilen Verteilung erheblich reduziert. Seit 2012 hat die Gemeinde knapp 139.000 Euro ausgegeben für die Vorbereitungen des Festplatzes. Darin sind hohe Einzelposten inbegriffen, wie Anschluss an Abwasserkanal und Wasserversorgung sowie die Installation von festen Stromverteilern.

Poing: Bedienungs- und Sicherheitspersonal mit 5000 Arbeitsstunden

In der Bilanz, die kurz nach Ende des zehntägigen Volksfestes im Sommer 2022 von der Gemeinde Poing veröffentlicht worden ist, fielen die Worte übrigens euphorischer aus: „Das Poinger Volksfest war eine großartige Veranstaltung, die Tradition, Gemütlichkeit und Party in einer perfekten Mischung präsentierte. Wenn Tausende von Menschen über zehn Tage friedlich und glücklich feiern, dann weiß man, dass diese Veranstaltung alles richtig gemacht hat.“ So ließ sich damals Poings Bürgermeister Thomas Stark zitieren.



Weiter heißt es in der damals veröffentlichten Bilanz: Die Festwirte Manuel Scheyerl und Stefan Staudinger und die Privatbrauerei Schweiger aus Markt Schwaben seien mit dem Verlauf ebenfalls hochzufrieden, heißt es in der Bilanz weiter. Und: Zelt-, Bar-, Bedienungs- und Sicherheitspersonal haben zusammen circa 5000 Arbeitsstunden auf dem Festgelände gearbeitet. Die Stunden für den Abbau und die anfallende Verwaltungsarbeit sind dabei nicht mitgerechnet. Es gab 485 Tischreservierungen für insgesamt 7776 Personen.