Volksfest Poing: Polizei spricht von „größtenteils vorbildlichem Verhalten der Besucher“

Von: Armin Rösl

Teilen

Fröhlich und fast ausschließlich friedlich war das 10. Poinger Volksfest. © Johannes Dziemballa

Die Polizei zieht zum Volksfest Poing eine „äußerst positive Bilanz“ und spricht von einem „größtenteils vorbildlichem Verhalten der Besucher“. An den zehn Tagen war die Polizei 21-mal im Einsatz.

Poing – Daniel Schubert, Leiter der Polizeiinspektion Poing, zieht eine „äußert positive Bilanz“ des 10. Poinger Volksfestes. Am Donnerstagnachmittag veröffentlichte der Polizeioberkommissar das Resümee der Polizei: „Insgesamt wurden 21 Polizeieinsätze aktenkundig, der Schwerpunkt lag hier auf dem zweiten Wochenende. Das polizeiliche Einsatzkonzept sah verstärkte Präsenz und eine erhöhte Streifentätigkeit insbesondere an den Wochenenden vor. Dadurch konnten bereits im Vorfeld Streitigkeiten minimiert und deeskalierend auf die Festgäste eingewirkt werden.“

Poing: die meisten Einsätze am zweiten Festwochenende

Im Einzelnen mussten laut Schubert immer wieder Streitigkeiten unter angetrunkenen Festgästen geschlichtet werden. In vier Fällen wurden Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen; schwer verletzt wurde jedoch niemand.



Nach dem Volksfestbesuch, auf dem Nachhauseweg, wurden zwei erheblich betrunkene junge Männer nach deren Schilderung ausgeraubt. In einem Fall wurde einem 14-Jährigen zu fortgeschrittener Uhrzeit ins Gesicht geschlagen und zehn Euro aus der Hosentasche entwendet; beim zweiten Vorfall wurde ein 26-Jähriger auf dem Weg zum S-Bahnhof niedergeschlagen und der Geldbeutel mit 35 Euro Inhalt gestohlen. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Erding die Ermittlungen eingeleitet.



Poing: Betrunkener sorgt für Ärger

Während der zehn Volksfesttage sorgte an einem Abend ein stark betrunkener 21-Jähriger für Ärger. Nachdem er vom Sicherheitsdienst aus dem Festzelt verwiesen wurde und von der Polizei wegen seiner Pöbeleien einen Platzverweis erhielt, beleidigte er die Polizeikräfte und zeigte sich darüber hinaus sehr aggressiv. Er wurde zur Ausnüchterung in die Arrestzelle gebracht. Gegen den 21-Jährigen wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Verlorene Handys, Geldbörsen und Taschen konnten oftmals den Besitzern wieder ausgehändigt werden, nachdem die meisten Gegenstände bei der Polizei abgegeben wurden. In einem Fall wurde ein Diebstahl angezeigt, und es wurden zwei Fahrräder entwendet.



Auch BRK-Bereitschaft Poing hat Bilanz gezogen

Am Ende des Bilanzberichts schreibt Dienststellenleiter Daniel Schubert: „Dank der umsichtigen Planung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Poing und des größtenteils vorbildlichen Verhaltens der Festbesucher kam es zu keinen schwerwiegenden Zwischenfällen.“



Bereits am Montag hatte die BRK-Bereitschaft Poing ihre Bilanz veröffentlicht. In den zehn Volksfesttagen (7. bis 16. Juli) versorgten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte in der Sanitätsstation insgesamt 167 verletzte Personen.

Die Bilanz der Festwirte und der Brauerei Schweiger zu Besucher- und Umsatzzahlen steht noch aus.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.