Volksfest Poing: Trotz Schlägerei erster Tag aus Polizeisicht eher ruhig verlaufen

Von: Sabine Heine

Nicht viel zu tun hatten die Poinger Polizeibeamten zum Auftakt des Poinger Volksfestes. © Friso Gentsch

Der erste Volksfestabend in Poing verlief relativ ruhig. Allerdings: Zu einer Schlägerei kam es trotzdem.

Poing - Die Poinger Polizei hatte zum Auftakt des Volkfestes nicht viel zu tun. Gegen 1.35 Uhr geriet einige männliche Volksfestbesucher nach einer zunächst nur verbalen Streitigkeit aneinander. Hierbei schlug ein 26-jähriger Mann einem 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, teilte die Polizei am Samstag mit. Deshalb wollte ein 31-Jähriger zu Hilfe kommen und wurde ebenfalls von dem Aggressor mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss gingen alle drei zu Boden, wo sie miteinander rangelten und sich weitere Verletzungen zufügten.

Alle Beteiligten waren laut erheblich alkoholisiert gewesen, was auch die an Ort und Stelle durchgeführten Atemalkoholtests bestätigten. Die Verletzungen bei den Männern, die alle drei aus dem nördlichen Landkreis Ebersberg stammen, waren alle so leicht, dass eine sofortige ärztliche Versorgung nicht nötig war. Nach der Aufnahme der Personalien wurde gegen den 26-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen, dem er auch Folge leistete. Gegen ihn wird ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Der genaue Tathergang muss noch ermittelt werden. „Ansonsten verlief der erste Tag des Poinger Volksfestes aus polizeilicher Sicht eher ruhig“, lautet deshalb das Fazit der Poinger Beamten. Aber es gab trotzdem noch etwas zu tun für sie.

Betrunkene Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Eine Volksfestbesucherin, die mit ihrem Fahrrad heimfahren wollte, kam unweit des Volksfestgeländes auf dem „Endbacher Feldweg“ in Poing vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung schwer zu Sturz. Sie zog sich hierbei eine Fraktur am Unterschenkel zu. Zudem besteht laut Polizei der Verdacht, dass sie sich auch das Schlüsselbein gebrochen hat. An ihrem Fahrrad konnte kein Schaden festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert weit über 1,6 Promille, so dass noch am Unfallort durch den verständigten Notarzt eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen die Frau wurde eine Anzeige wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ferner wird auch die zuständige Führerscheinstelle prüfen, ob sie weiterhin mit einem Kraftfahrzeug am Straßenverkehr teilnehmen darf, was somit zum Entzug ihrer Fahrerlaubnis führen könnte.

