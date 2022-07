Volksfest-Start in Poing: Schlägereien, Bub mit angeblicher Waffe, Randalierer, Mann uriniert vor Polizei

Auftakt am Freitag

Zum Auftakt des Poinger Volksfestes am Freitagabend hatte die Polizei gut zu tun. Sie meldet fünf Körperverletzungen, eine Großfahndung, Randalierer und einen „Wildbiesler“.

Poing - Bereits zwei Stunden nach der Eröffnung, gegen 19.30 Uhr, bekam die Poinger Polizei einen Anruf, dass ein Jugendlicher mit einem waffenähnlichen Gegenstand auf dem Rewe-Parkplatz (etwa 100 Meter vom Volksfestplatz entfernt) geschossen haben soll. Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung konnte die Polizei den 14-Jährigen ausfindig machen. „Eine Waffe war jedoch auch nach gründlicher Absuche mit einem Sprengstoffhund nicht auffindbar“, heißt es im Polizeibericht von Samstagmorgen. Der Bub wurde nach erfolgter Sachbearbeitung seinen Eltern übergeben.

Poing: Fünf Körperverletzungen binnen 90 Minuten

In der Zeit von 23 bis 0.30 Uhr ist es zu insgesamt fünf Körperverletzungen rund um das Volksfest oder auf dem Gelände gekommen. Weiteres Zitat aus dem Pressebericht: „Die genauen Hintergründe konnten aufgrund der Alkoholisierung aller Beteiligten vor Ort nicht immer zweifelsfrei geklärt werden.“ Die Polizei Poing hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren wegen Körperverletzung eröffnet.

Poing-Süd: Randalierer reißen Verkehrsschilder um

Gegen 1 Uhr ging bei der Polizei ein Anruf über randalierende Jugendliche in Poing-Süd ein. Demnach hätten drei Jugendliche, die mit Fahrrädern unterwegs waren, ein Verkehrszeichen abgerissen und auf ein parkendes Auto geworfen. Die eingesetzten Beamten fanden schließlich in der Watzmannstraße und in der Zugspitzstraße jeweils Verkehrszeichen, welche vor parkenden Pkws lagen. Einen Schaden an den Fahrzeugen konnten sie in der Dunkelheit nicht erkennen. Eventuelle Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Poing zu melden, unter Telefon (08121) 9917-0.

Weiter ging‘s gegen 2 Uhr, als eine Streife im Bereich Angelbrechting ein Auto kontrollierte. Hierbei stellten die Polizisten bei der 32-jährigen Fahrerin aus dem Landkreis München Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte eine Alkoholisierung von knapp ein Promille, berichtet die Polizei.

Poing: Betrunkener uriniert bei Polizei in Papierkorb

Was nach einer Routinekontrolle aussah, geriet später allerdings aus den Fugen: Für die weiteren Maßnahmen wurde die Frau zur Dienststelle nach Poing gebracht. Der Begleiter der Fahrzeugführerin, ein 34-jähriger Münchner, war mit den Maßnahmen gegen seine Freundin nicht einverstanden: In der Dienststelle beleidigte er die Beamten und trat mit voller Wucht gegen die Scheiben des Eingangsbereichs. „Um seiner Verachtung Nachdruck zu verleihen, urinierte er zur Krönung gegen einen vor der Dienststelle stehenden Papierkorb“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Die Fahrerin erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, ihren Begleiter ein Strafverfahren wegen Beleidigung sowie versuchter Sachbeschädigung.

