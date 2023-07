Vom 5. in den 1. Gang: Abschied von dienstältester Lehrerin der Realschule Poing

Von: Armin Rösl

Letzter Schultag für Brigitte Lüken (li.), im Bild mit der Realschuldirektorin Sylvie Schnaubelt. © Realschule Poing

Der Freitag war auch für Brigitte Lüken der letzte Schultag - für immer. Die 65-Jährige, die seit dem Start der Realschule Poing im Jahr 2010 dort unterrichtete, geht in Pension.

Poing - Große Abschiedsfeier am letzten Schultag gestern in der Dominik-Brunner-Realschule Poing: mit Brigitte Lüken wurde die erste Lehrkraft in die Pension entlassen, die seit dem Start der Realschule 2010 (die zu Beginn noch in Containern untergebracht war) dort unterrichtet hat. Am gestrigen Freitag feierten alle Schülerinnen und Schüler die Lehrerin, am Abend zuvor hatte das Kollegium Lüken, die Englisch und Religion unterrichtete, verabschiedet und gedankt. „Es ist schon schön, wenn man so verabschiedet wird“, sagt die 65-Jährige.

Sie hat die Poinger Realschule von Anfang an quasi mit aufgebaut. Im ersten Schuljahr 2020/11 waren es etwa 90 Schülerinnen und Schüler in jeweils zwei 5. und 6. Klassen. Heute sind es insgesamt etwa 730. Sie haben sich am Freitag mit einem kleinen Fest von der dienstältesten Lehrerin verabschiedet. Die sich auf den neuen Lebensabschnitt freut: „Ich werde vom 5. in den 1. Gang zurückschalten.“ Auf unserem Bild steht sie neben Direktorin Sylvie Schnaubelt, die seit 2012 in der Schulleitung ist, als die Realschule von den Containern in das neu gebaute Gebäude umzog.

