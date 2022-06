Vom Ministeriumsbüro raus in die Praxis: Bayerische Staatsgüter in Grub haben neuen Geschäftsführer

Personalie

Die Bayerischen Staatsgüter in Grub (Gemeinde Poing) haben einen neuen Geschäftsführer: Anton Dippold. Mit 61 Jahren kehrt er zurück in die Praxis.

Grub – Fährt man von der Ampel in Grub (Gemeinde Poing) die Prof.-Zorn-Straße in Richtung Norden, kommen nach Weiden und Ställen zwei Verwaltungsgebäude: ein großes auf der rechten Seite und ein kleineres Haus auf der linken. Wer „Grub“ sagt, meint meist die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) im Ganzen (deren Hauptsitz in Freising ist), mit ihren Gruber Instituten für Tierzucht, Landtechnik und Tierhaltung, Tierernährung und Futterwirtschaft sowie einer Versuchsstation.

Hauptsitz in Grub, 25 Standorte in Bayern

Das aber ist nur eine Hälfte von Grub nördlich der Senator-Gerauer-Straße: Die andere sind die Bayerischen Staatsgüter (BaySG), ein kaufmännisch geführter Nettostaatsbetrieb des Freistaats Bayern mit Hauptsitz in Grub (im kleineren Haus auf der Ostseite der Prof.-Zorn-Straße).

Mit neun Schwerpunktzentren an rund 25 Standorten in Bayern sind sie „Dienstleister im Versuchswesen für die angewandte Forschung, in der Regel durch die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft und erfüllen viele Bildungsmaßnahmen für das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten“, heißt es in der Selbstbeschreibung der BaySG. Zudem haben sie eine Vorbild- und Vorzeigefunktion für die gesamte bayerische Landwirtschaft.



Ich wollte wieder raus in die Praxis.

Die BaySG haben seit diesem Jahr mit Anton Dippold einen neuen Geschäftsführer. Er erläutert die Gemengelage an einem aktuellen Beispiel: Das Technologie- und Förderzentrum in Straubing möchte untersuchen, ob und welche Auswirkungen eine größere Photovoltaikanlage auf einer gleichzeitig landwirtschaftlich genutzten Fläche für den Ackerbau und Viehbetrieb unter den aufgeständerten Modulen hat. Die BaySG führen den Versuch in der Praxis durch und stellen in diesem Fall Felder an der Kirchheimer Straße in Grub zur Verfügung. Das Projekt befindet sich derzeit in der Planungsphase. Der Gemeinderat Poing hat für dieses auf mehrere Jahre angelegte Projekt schon seine Zustimmung erteilt. Andere Versuche, wie beispielsweise im Gruber Taxet, werden ebenfalls auf Flächen und unter der Regie der BaySG durchgeführt.



Vom Ministerium nach draußen

1960 in Bamberg geboren wuchs Anton Dippold in einem landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb in Oberfranken auf. Nach Studium und Referendarzeit war er von 1989 bis 2002 an verschiedenen Stationen der Landwirtschaftsverwaltung als Berater, Fachlehrer und Mitarbeiter im Landwirtschaftsministerium tätig. Ab 2004 leitete er das Referat „Grundsatzfragen bayerischer Agrarpolitik, Agrarstatistik, internationale Zusammenarbeit und Wirtschaftsbeobachtung“ im Landwirtschaftsministerium.



Mit 61 Jahren hat Dippold noch einmal seinen Job gewechselt. Warum? „Ich wollte wieder raus in die Praxis“, sagt er. Dort ist er nun, mitten in Grub.

