Poing: Bürgermeister informiert in Anliegerversammlung

Von der Sackgasse zur Durchgangsstraße: Umbau Westring in Poing kurz vor Entscheidung

Von: Armin Rösl

Schon jetzt geht es zu Stoßzeiten eng zu im Westring. © Johannes Dziemballa

Nach Jahren der Diskussion und Planung sowie einer vor Kurzem durchgeführten Anliegerversammlung entscheidet der Gemeinderat am 21. Juli, wie der Westring umgebaut wird.

Poing – Gut 20 Jahre haben die Anwohner des Westrings in Poing-Nord idyllisch gelebt: die Straße war im Westen eine Sackgasse, gegenüber der Häuser ist die Kleingartenanlage. Mit der Realisierung der Neubaugebiete Zauber- und Seewinkel sowie des Lerchenwinkels (aktuell im Bau) und des künftigen W8 ist Schluss mit der Ruhe. Der Westring wurde geöffnet und geht in die Bergfeldstraße über, die im Herbst 2020 freigegeben wurde. Entsprechend zugenommen hat der Verkehr – und wird es in den nächsten Jahre weiter tun. Laut einem Gutachten wird sich der Verkehr im Westring sowie in der Bergfeldstraße nach Abschluss aller Neubaugebiete in etwa verdoppeln. Je nach Streckenabschnitt auf 7200 bis 9400 Fahrzeuge pro 24 Stunden.



Wohnraum für 2000 Menschen: das Neubaugebiet Lerchenwinkel. © Johannes Dziemballa

Um den Verkehr aufzunehmen, gleichzeitig aber die Belastung (insbesondere Lärm) für die Anwohner so erträglich wie möglich zu machen, haben Gemeindeverwaltung, Planer und der Gemeinderat in den vergangenen Jahren überlegt, wie der Westring umgestaltet werden soll. In seiner Sitzung am 3. Mai dieses Jahres hat sich der Bauausschuss des Gemeinderates Poing für folgende Variante entschieden: auf der Südseite des Westrings, wo Wohnbebauung ist, wird ein von der Straße getrennter Geh- und Radweg hergestellt. Der bestehende Gehweg wird hierfür weiter nach Norden und somit weg von schlecht einsehbaren Grundstückseinfahrten gerutscht. Auf der Südseite werden zudem einige Längsparkplätze geschaffen. Auf der Nordseite (entlang der Kleingartenanlage) wird ein Radweg errichtet. Die dortigen Büsche und Bäume müssen weg, stattdessen wird ein knapp zweieinhalb Meter breiter Grünstreifen zwischen Radweg und Kleingärten angelegt.

Poing: Bürgermeister informiert in Anliegerversammlung

Über diese Variante informierte Bürgermeister Thomas Stark am 8. Juni in einer Anliegerversammlung die Anwohner des Westrings und der Dahlienstraße sowie die Mitglieder des Kleingartenvereins. Dort kritisierten Anwohner, dass durch die geplante Neuordnung der Parkplätze sowie Garagen- und Stellplatzzufahrten das Ausparken auf den Westring gefährlich werde, weil dies rückwärts erfolgen müsste. Stark und die Verwaltung nahmen den Hinweis auf, in den Umbauplan sollen nun Rangier- und Wendemöglichkeiten geschaffen werden, kündigte der Bürgermeister jetzt in der Gemeinderatssitzung an. Außerdem, so ein weiterer Hinweis aus der Anliegerversammlung, soll geprüft werden, ob zur Kleingartenanlage eine Art Lärm-/Sichtschutzwand errichtet werden kann.



Poing: Gemeinderat entscheidet am 21. Juli

Die geänderte Planung für den Umbau des Westrings (inklusive bereits beschlossenem Kreisverkehr am Übergang zur Plieninger Straße) wird laut Thomas Stark in der Gemeinderatssitzung am 21. Juli zur finalen Entscheidung gestellt. Ihm sei bewusst, dass die Anwohner des Westrings eine Belastung der Siedlungsentwicklung von Poing tragen, sagt er.



Im Februar 2017 beschloss der damalige Gemeinderat, dass die beiden Neubaugebiete Lerchenwinkel und W8 doppelt so groß werden, wie im 1980 aufgestellten Flächennutzungsplan festgelegt. Ergebnis: Die Gesamt-Geschossfläche von gut 40.000 Quadratmetern pro Bauquartier wurde jeweils verdoppelt. Statt für 1000 Menschen entsteht in W7 und W8 Wohnraum für je 2000 Menschen.

