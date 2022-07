„Von Durchgangsstraße war nie die Rede“: Anwohner des Westrings in Poing kritisieren Ausbaupläne

Von: Armin Rösl

Anwohner des Westrings haben sich zu einer Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen. © Armin Rösl

In seiner Sitzung am 21. Juli wird der Gemeinderat Poing über den Um-/Ausbau des Westrings entscheiden. Anwohner hoffen, dass nochmal nachgebessert wird.

Poing – Anwohner des Westrings in Poing-Nord sehen die Wiederholung eines Fehlers, den die Gemeinde Poing in den vergangenen Jahrzehnten mehrmals gemacht habe: „Erst werden Häuser gebaut, dann wird sich mit dem Verkehr beschäftigt“, bringt es Josef Resch auf den Punkt. Er und weitere Anlieger haben sich zur Interessensgemeinschaft (IG) Westring zusammengeschlossen. Jener Straße, die bis Herbst 2010 eine Sackgasse war. Mit der Freigabe der anschließenden Bergfeldstraße, die zu den Neubaugebieten in Poing-Nord und weiter zum Anschluss an die Autobahn A94 führt, ist der Westring zu einer Art Umgehungsstraße geworden. Auch für Autofahrer aus Richtung Erding. „Dass das eine Durchgangsstraße wird, davon war nie die Rede“, klagen die Anlieger.



Poing: Bürger kritisieren wiederkehrenden Fehler

Dass im Zuge der Neubaugebiete der Westring irgendwann geöffnet und mehr Verkehr haben würde, das sei ihnen schon bewusst gewesen, sagen Hans und Petra Schreil von der IG. Doch als der Gemeinderat im Februar 2017 beschloss, die Geschossflächen in den Neubaugebieten W7 (Lerchenwinkel) und W8 zu verdoppeln, sodass Wohnraum für jeweils 2000 statt (wie ursprünglich festgelegt) 1000 Menschen entsteht, fühlten sich die Anwohner zum einen übergangen, zum anderen sei ihnen klar geworden, dass damit der Verkehr in der kleinen Straße, an der nördlich die Kleingartenanlage liegt, viel mehr wird. Laut einem Verkehrsgutachten, das die Gemeinde in Auftrag gegeben hat, wird sich der Verkehr sowohl im Westring als auch auf der Bergfeldstraße verdoppeln. Je nach Streckenabschnitt auf 7200 bis 9400 Fahrzeuge pro Tag.



Schon jetzt geht es zu Stoßzeiten eng zu im Westring. © Johannes Dziemballa

Von Februar 2017 bis jetzt sei genug Zeit gewesen, sich Gedanken zum Verkehr zu machen, sagen die Anwohner. Was jetzt von der Gemeinde und den von ihr beauftragten Planern vorgelegt wurde, sei nicht durchdacht, kritisieren sie. Ein Beispiel: Vor den Häusern am Westring fallen Parkplätze weg, zwischen den Hausnummern 19 und 29 ist lediglich ein Besucherparkplatz geplant. „Wo sollen Besucher, Handwerker oder Pflegedienste parken?“, fragen die Anwohner. Zumal die angrenzenden Blumen- und die Rosenstraße seien schon jetzt zugeparkt.



Poing: Anwohner fordern mehr Parkplätze am Westring

Weiteres Problem: Nach einem ersten Plan hätten die Anwohner des Westrings rückwärts aus ihren Grundstücken bzw. Garagen auf die viel befahrene Straße fahren sollen. „Wie soll das gehen?“, fragen sie. Auf diesen Umstand haben sie im Juni bei einer Anliegerversammlung mit der Gemeinde und den Planern aufmerksam gemacht – die Planung wurde daraufhin geändert, ist nach Ansicht der Anlieger aber nicht viel besser geworden. An einer Stelle beispielsweise muss mehrmals mit dem Auto rangiert werden, ehe man vorwärts auf den Westring gelangt. „Warum plant man da nicht richtig?“, fragt die IG Westring.



Derzeit wird das Neubaugebiet Lerchenwinkel errichtet. © Johannes Dziemballa

Dass die Gemeinde auf beiden Seiten der Straße einen Fahrradweg plant, halten die Anlieger ebenfalls für nicht sinnvoll. Dadurch entstehe entlang der Kleingartenanlage ein Kahlschlag – für vermutlich nur wenige Radfahrer, die auf dieser Seite fahren werden. Einfacher wäre es nach Meinung der Anlieger, die Gemeinde würde den bereits bestehenden Weg durch die Kleingartenanlage als Radweg ausweisen.

Im Prinzip, sagen Josef Resch, Petra und Hans Schreil, Hans Barnerssoi sowie Doris und Jürgen Stoewahs, werden der Westring und die Bergfeldstraße zwischen den beiden Kreisverkehren, die neu gebaut werden (jener an der Kirchheimer Allee ist derzeit im Entstehen, der am Übergang des Westrings zur Plieninger Straße bereits beschlossen) eine reine Durchgangsstraße. Mit viel zu wenig Parkplätzen im Westring und, zumindest rechtlich, mit vermutlich 50 km/h.



Kommentar: Poing hat‘s versäumt Hätte, hätte, Fahrradkette. Vor gut 20 Jahren, als aus der Nachbargemeinde Pliening der Vorschlag für eine Umgehungsstraße kam, von der auch Poing profitiert hätte, hätte Poing offener dafür sein müssen und das Projekt unterstützen. Die Anwohner des Westrings haben mit ihrer Kritik schon recht: In Poing ist in den vergangenen Jahrzehnten ein Neubaugebiet nach dem anderen ausgewiesen worden, das Straßennetz allerdings wurde dem Wachstum nicht angepasst. Zwar gab es mehrere Workshops und Gutachten sowie eine Art Verkehrskonzept, aber konkrete Maßnahmen für tatsächliche Entlastung gibt es bis heute nicht. Nur heiße Luft.

Die Luft wird in Zukunft in Poing noch dicker und stickiger durch den Mehrverkehr. Viele Jahre hatte die Gemeinde Zeit, sich rechtzeitig darüber Gedanken zu machen – das wurde versäumt. Jetzt ist es zu spät, der Gemeinde droht der Verkehrskollaps. Mehr, als am offenen Herzen operieren, kann die Kommune nicht mehr tun.

Das sollte sie unbedingt machen: Die Situation der Parkplätze im Westring überdenken und auf jeden Fall: Tempo 30 durchgehend auf Westring und Bergfeldstraße. Armin Rösl

Die Anlieger fordern, dass die Geschwindigkeit durchgängig auf 30 km/h beschränkt wird. Dies ist im Westring und in Teilen der Bergfeldstraße bereits der Fall, im Westring allerdings von offizieller Seite nur geduldet. Eigentlich, darauf weist Bürgermeister Thomas Stark in Gemeinderatssitzungen immer wieder hin, müssten rein rechtlich hier die innerörtlich üblichen 50 km/h gelten.



Häuser bzw. Neubaugebiete ausweisen und realisieren ist das eine, sich zunächst nicht um die Auswirkungen auf den Verkehr und die Infrastruktur zu kümmern, sondern erst hinterher zu flickschustern, das andere.



Gemeinderat Poing entscheidet am 21. Juli

Die für alle beste Lösung im Falle der Neubaugebiete und des Westrings wäre nach Ansicht der Anlieger des Westrings jene Umgehungsstraße gewesen, die die Nachbargemeinde Pliening vor gut 20 Jahren vorgeschlagen hat: eine großräumige Umfahrung, die von der Flughafentangente Ost nördlich an Pliening vorbeiführt, dann zwischen Pliening und Landsham nach Süden weitergeht und nahe Grub Richtung Anschluss zur Autobahn A94 endet. Gegen diese kommunale Entlastungsstraße, die Pliening gerne umgesetzt hätte, hatte sich Poing immer gewehrt mit dem Verweis, man wolle die Anwohner der dortigen Neubaugebiete (im Bereich des Bergfeldsees Richtung Tankstelle) nicht mit zusätzlichem Verkehr belasten.

Am Donnerstag, 21. Juli, wird der Gemeinderat Poing in öffentlicher Sitzung über die endgültige Variante für den Umbau des Westrings entscheiden. Die Sitzung findet im Feuerwehrhaus statt und beginnt um 18.30 Uhr.

