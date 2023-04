Von wegen „mehr Grün“: Verwunderung über steinerne Wertstoffinsel in Poing

Von: Armin Rösl

Die neue Wertstoffinsel am südöstlichen Eingang zum Neubaugebiet Lerchenwinkel. © Johannes Dziemballa

Die künftige, neue Wertstoffinsel an der Bergfeldstraße in Poing sorgt für Verwunderung: Sie ist von hohen Gabionenmauern umgeben. Obwohl die Gemeinde in einer Satzung „mehr Grün“ verlangt.

Poing – Seit 3. Mai 2021 gilt in Poing eine neue Freiflächengestaltungssatzung. In der ist für Grundstücke aller Art (private und öffentliche sowie jene von Bauträgern) festgeschrieben, dass keine Stein-/Schottergärten errichtet werden dürfen. Genau diese Satzung hatten Anwohner des Westrings vor Kurzem in der Bürgerfragestunde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung erwähnt – sie wollten wissen, warum die neue Wertstoffinsel an der Bergfeldstraße (Übergang zum Westring) mit einer hohen Gabionenwand umrandet ist. Warum keine Holzwände? Warum keine Sträucher als Schutz?, lauteten die Fragen. Die Antwort von Bürgermeister Thomas Stark (parteifrei): „Dort wird noch bepflanzt.“ Man habe sich auf die Steinwand als Schutz für die Wertstoffinsel geeinigt – auch mit Blick auf mögliche Windverwehungen von Plastik-/Papierabfällen.



Mit der Novelle der Bayerischen Bauordnung vom 1. Februar 2021 können Gemeinden seitdem eine Gestaltungssatzung erlassen, die Stein-/Schottergärten verbietet. Der Bauausschuss des Gemeinderates hatte vor zwei Jahren der neuen Satzung für Poing zugestimmt.

Kommentar: (Stein-)Schlag ins Gesicht Dieser Satz von vor zwei Jahren fällt der Gemeinde Poing nun auf die Füße, so schwer wie eine Gabionenwand: Das Ortsbild „ist in unserer Gemeinde traditionell geprägt durch eine vielgestaltige Gartennutzung, heimisches Grün, sanfte Rasenstrukturen, naturnahen Flächen, Wiesen, heimischen Blühpflanzen, Gehölzstrukturen sowie Zier- und Nutzgärten“, schrieb das Rathaus in einer Stellungnahme zur neuen Freiflächengestaltungssatzung. In diese eingeschlossen sind nicht nur Privatgärten, sondern auch öffentliche Grundstücke sowie jene von Bauträgern.

Schon der neue Vorplatz der neugebauten Grundschule Karl-Sittler-Straße und dem benachbarten Rathaus glänzt durch steinernes Grau statt Grün. Mehr Grün, mehr Grünflächen – das aber war die Absicht der Freiflächengestaltungssatzung.

Die erfüllt die Gemeinde auch mit der neuen Wertstoffinsel nicht. Zweckmäßigkeit einer Gabionenwand hin oder her – die Gemeinde ist hier kein Vorbild. Den Bürgerinnen und Bürgern Steingärten zu verbieten, selber aber eine Asphaltwüste mit Stein-/Betonwänden nach der anderen errichten (siehe auch neue Geh- und Radunterführung am S-Bahnhof), das ist ein Witz und bildlich gesprochen ein (Stein-)Schlag ins Gesicht der Bürger. Armin Rösl

In der Stellungnahme zum Beschluss schrieb die Verwaltung damals: „Aufgrund zunehmender Versiegelung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke und Baugrundstücke, zum Teil mit geschotterten Steingärten, wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, eine derartige Satzung zu erlassen.“ Und weiter: Das Ortsbild „ist in unserer Gemeinde traditionell geprägt durch eine vielgestaltige Gartennutzung, heimisches Grün, sanfte Rasenstrukturen, naturnahen Flächen, Wiesen, heimischen Blühpflanzen, Gehölzstrukturen sowie Zier- und Nutzgärten“.



Um diese „grüne Vielfalt“, wie das Rathaus schrieb, zu erhalten, hat die Gemeinde damals die neue Freiflächengestaltungssatzung erlassen. Wer dagegen verstößt, dem droht Bußgeld.

