Von wegen Tempo 30: Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße auf Bergfeldstraße in Poing

Von: Armin Rösl

Auf der Bergfeldstraße (hier der Bereich an der Grundschule) wird oft zu schnell gefahren. © Johannes Dziemballa

Der Spitzenreiter war mit 81 km/h unterwegs, wo 30 km/h gilt: Auf der Bergfeldstraße in Poing kam es 2022 zu 398 Geschwindigkeitsverstößen. Und: Es gibt eine erste Bilanz der Parkraumüberwachung.

Poing – Die Tempo-30-Zone in der Bergfeldstraße ist noch nicht bei allen Autofahrern angekommen. Bei Geschwindigkeitsmessungen der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) im Jahr 2022 wurden 398 Verstöße festgestellt. Der schnellste Autofahrer war mit 81 km/h unterwegs. Insgesamt wurden bei den Messungen 4207 Fahrzeuge registriert.



Das geht aus der Jahresbilanz hervor, die die Verwaltung jetzt im Gemeinderat vorgestellt hat. Ende 2022 wurde die 30er-Zone, die bis dahin lediglich auf zwei Teilabschnitten (bei der Grundschule und bei der Kindertagesstätte) galt, ausgeweitet. Nun gilt zwischen Westring und Bergfeldsee (Einmündung Tacitusstraße) durchgängig 30 km/h. Bürgermeister Thomas Stark kündigte in der Gemeinderatssitzung an, dass die Messungen auf der Bergfeldstraße verstärkt fortgesetzt würden.



Poing: Bergfeldstraße große Problemzone

In anderen Problemzonen habe sich die im Januar 2018 gestartete KVÜ mittlerweile positiv bemerkbar gemacht. In der Blumen- und der Seerosenstraße seien die Geschwindigkeitsverstöße 2022 im Vergleich zu 2021 zurückgegangen, gibt die Verwaltung bekannt. „Auch in der Schulstraße konnte ein deutlicher Rückgang festgestellt werden“, heißt es im Bilanzbericht. Im Jahr 2021 seien in diesen drei Straßen 62 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden, in 2022 waren es 48. Obwohl die Anzahl der Messungen höher gewesen war (11) als in 2021 (6).

In der Februar-Sitzung des Gemeinderates legte die Verwaltung auch eine erste Bilanz der im November 2022 eingeführten kommunalen Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs vor – für die Monate November und Dezember. Insgesamt wurden 93 Parkverstöße im Gemeindegebiet festgestellt. Im Einzelnen: 34 zu 10 Euro Verwarnungsgeld, 2 zu 15 Euro, 28 zu 20 Euro, 22 zu 25 Euro und 7 zu 55 Euro. „Bei den Verwarnungen zu 55 Euro handelt es sich um unzulässiges Parken auf dem Gehweg, in Bereichen von Feuerwehrzufahrten oder auf Behindertenparkplätzen“, wird in der Bilanz erläutert.



Poing: 93 Falschparker in zwei Monaten

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 2. Juni 2022 wird die Parkkontrolle etwa fünf Stunden pro Woche durchgeführt. Eingesetzt wird die KVÜ laut Rathaus unter anderem an Örtlichkeiten, wo aus der Bevölkerung Parkverstöße mitgeteilt werden. Des Weiteren werde die KVÜ in den Bereichen der Schulen eingesetzt. Hierzu heißt es im Bericht: „Neben den Verwarngeldern konnten falsch Parkende auch durch mündliche Hinweise vor Ort belehrt werden.“

