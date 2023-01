Vor 25 Jahren die erste Hauptamtliche im Kinderland Poing

Von: Armin Rösl

Kinderland-PLUS-Geschäftsführerin Eva Harmat (re.) gratulierte Gudrun Klein zum Dienstjubiläum. © Kinderland Plus

Gudrun Klein ist Gründungsmitglied des Vereins Kinderland Poing und seit 25 Jahren hauptamtlich beim Kita-Träger angestellt. Jetzt hat sie Dienstjubiläum gefeiert.

Poing – Sie war die erste hauptamtliche Mitarbeiterin in der Verwaltung des Vereins Kinderland Poing und hat nun ihr 25-jähriges Dienstjubiläum gefeiert: Gudrun Klein. Die 61-Jährige gehörte im Januar 1995 zu den Gründungsmitgliedern des Vereins, der mit seiner ausgegliederten gemeinnützigen Kinderland PLUS GmbH heute in den Landkreisen Ebersberg und Erding 22 Kindertagesstätten betreibt. Was als kleiner Trägerverein angefangen hat, ist zu einem nicht mehr wegzudenkenden Kita-Unternehmen geworden, das rund 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Poing: Träger von 22 Kindertagesstätten

„Gudrun Klein hat, vor allem gemeinsam mit Herbert Matzner, das Wachstum des Kita-Trägers vorangetrieben und begleitet“, schreibt das Kinderland in einer Pressemitteilung. Matzner war ebenfalls Gründungsmitglied des Vereins, viele Jahre dessen Vorsitzender und ist heute einer von drei Geschäftsführern der Kinderland PLUS gGmbH.

Gudrun Klein arbeitet mittlerweile als Geschäftsleiterin von Kinderland PLUS und ist Gesellschafterin des gemeinnützigen Unternehmens. Zum Dienstjubiläum gratulierte Geschäftsführerin Eva Harmat: „Ich bedanke mich herzlich bei ihr für die geleistete Arbeit, ihr langjähriges, großes Engagement und hoffe, dass wir noch viele gemeinsame Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss bringen.“

