Poing: Eröffnungsfeier am 25. Juni

Vorfreude auf der Baustelle: In zwei Wochen öffnet Unverpackt-Laden in Poing

Von: Armin Rösl

In zwei Wochen ist Start: Maria Lindner, Lotte Bitsch und Annika Krätschmer (v.li.). © Johannes Dziemballa

In zwei Wochen öffnet in der Nähe des Marktplatzes Poings erster Unverpackt-Laden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, auf der Baustelle herrscht große Vorfreude.

Poing – Schon jetzt ist große Euphorie zu spüren, obwohl die Räume sich noch mitten im Umbau zu finden: Annika Krätschmer lächelt immer wieder und zeigt mit ausgebreiteten Armen, was noch kommt, wenn sie Sätze sagt wie: „hier stellen wir noch ein Sofa hin“, „im Eingangsbereich wird es frisches Gemüse geben“ oder „wir werden fast 20 Nudelsorten haben“. Die 31-Jährige wird den Unverpackt-Laden der Initiative Poing Unverpackt leiten, die sich am 28. Juli 2021 gegründet hat und mittlerweile als Genossenschaft eingetragen ist. Ende Juni, nicht mal ein Jahr nach der Gründung, wird der Unverpackt-Laden „bunte bOHNE“ eröffnen. In den Räumen neben dem Seniorenzentrum an der Marktstraße, wo zuvor ein Sonnenstudio war.



Hier entsteht der Unverpackt-Laden mit Café. © Johannes Dziemballa

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, etwa 45 Menschen aus Poing und Umgebung helfen ehrenamtlich – beim Schrauben, Hämmern, Dübeln, Regale aufbauen, Wände streichen, alte Möbel herrichten fürs Café und und und. Wenn Maria Lindner (31), Vorsitzende von Poing Unverpackt, all dies aufzählt, lächelt auch sie – stolz und glücklich, binnen eines Jahres kurz vor dem großen Ziel zu sein.

Regionale und faire Waren werde es im ersten Poinger Unverpackt-Laden geben, kündigen Krätschmer und Lindner an. Das Sortiment erstreckt sich von Kaffee über Nudeln bis hin zu Gewürzen, einer Frischetheke mit Käse, außerdem Müsli sowie Alltagssachen wie Putzmittel und Kosmetika. Alles darauf bedacht, ohne Verpackung auszukommen. Stattdessen nehmen die Kunden selbst Gefäße mit und füllen ihre gewünschten Produkte ab. Im Laden integriert ist ein Café mit etwa 20 Sitzplätzen innen und außen, wo es selbst gemachte Kuchen gibt.



Poing: Eröffnungsfeier am 25. Juni

Trotz noch laufender Baustelle ist der Unverpackt-Laden ab sofort schon zweimal die Woche geöffnet: samstags und dienstags von 10 bis 16 Uhr können Gutscheine für den späteren Einkauf oder zum Verschenken gekauft werden. Laden und Café werden Ende Juni in Betrieb gehen, Eröffnungsfeier ist am Samstag, 25. Juni.



Die Öffnungszeiten ab 27. Juni: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 19 Uhr, Mittwoch von 9 bis 14 Uhr und Samstag von 10 bis 17 Uhr. Die Initiative Poing Unverpackt hat laut Vorsitzender Maria Lindner aktuell über 160 Mitglieder. Informationen zum Projekt und zur Genossenschaft gibt es unter www.poing-unverpackt.de.

