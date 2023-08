Vorgarten darf nicht zum Parkplatz werden: Entscheidung des Poinger Bauausschusses

Von: Armin Rösl

Auch nicht für ein Elektroauto darf in Poing ein Vorgarten in einen Stellplatz umgewandelt werden. © mix1press/IMAGO

In Poing darf ein privater Vorgarten nicht in einen Stellplatz umgewandelt werden. Auch nicht für ein E-Auto. Das hat der Bauausschuss beschlossen.

Poing – Ein Vorgarten bleibt ein Vorgarten und darf nicht in einen Stellplatz umgewandelt werden. Auch nicht, wenn darauf das eigene E-Auto geparkt werden soll. Diese Entscheidung hat der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates Poing noch vor der Sommerpause getroffen. Vorangegangen war ein privater Antrag aus der Carl-Spitzweg-Straße in Poing-Nord auf Umwandlung von Teilen eines begrünten Vorgartens und Seitenstreifens, um private Parkfläche für ein E-Auto zu errichten.



Poing: Privaten Antrag auf Umwandlung abgelehnt

Nach Auffassung der Gemeindeverwaltung und des Ausschusses „ist es wichtig und sinnvoll, vorhandene Grünflächen zu erhalten (zur optimalen Durchgrünung des Baugebiets)“, heißt es in der Stellungnahme des Rathauses zu diesem Antrag. Hecken, Hausbäume und Vorgärten würden helfen, „das Ortsbild positiv zu prägen“; außerdem dienten sie der „der nachhaltigen Sicherung eines funktionsfähigen Naturhaushalts“.

Die Verwaltung gab in der Sitzung bekannt, dass im Bebauungsplan für das Neubaugebiet Lerchenwinkel Garagenhöfe festgesetzt sind, für die zentrale Unterbringung der Fahrzeuge in einem Bauquartier bei Reihenhausanlagen oder Mehrfamilienhäusern. Hier sind laut Rathaus allerdings unerlaubterweise zwei Stellplätze auf privaten Grundstücken errichtet worden, wo keine Parkflächen zulässig sind. Wie Poings Bürgermeister Thomas Stark mitteilt, habe die Gemeindeverwaltung das Landratsamt Ebersberg um „bauaufsichtliches Einschreiten“ gebeten, mit dem Ziel, dass die Stellplätze wieder beseitigt werden. Die Autos müssten in die Gemeinschaftsgarage.

