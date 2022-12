Was an Weihnachten zu viel war: Schoko und Co. als Spende für Poinger Tafel

Tafel-Leiterin Christine Bloch erhielt die von Armin Rösl gesammelten Spenden. © Johannes Dziemballa

Bei der Tafel in Poing war am 28. Dezember noch einmal Weihnachten: Besucher und Mitarbeiter erhielten Schokolade und Co., was bei anderen an Weihnachten zu viel war. Eine spontane Spendenaktion.

Poing - Für die Besucherinnen und Besucher der Poinger Tafel sowie deren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war am Mittwoch (28. Dezember) noch einmal Weihnachten: Armin Rösl von der Privatinitiative „Weltstadtvorstadt mit Herz“ (WSVSmH) hatte sein Elektro-Tuk-Tuk namens „Herr Lich“ voll beladen mit Schokolade und anderen kulinarischen Geschenken. Darunter auch Obst von einem Catering-Unternehmen.

Poing: Spontane Aktion am 27. Dezember

Am 27. Dezember hatte er auf der Facebook- und der Instagram-Seite von WSVSmH aufgerufen, Süßigkeiten und Co., die an Weihnachten zu viel waren, für die Tafelgänger und die Mitarbeiter (als Dank für deren Arbeit) zu spenden. Binnen weniger Stunden haben zahlreiche Privatpersonen Schoki und Co. abgegeben.

Am Mittwoch (an diesem Tag ist die Tafel in der Christuskirche immer geöffnet) überreichte Rösl die Waren an Christine Bloch, Leiterin der Poinger Tafel. Die rund 40 Ehrenamtlichen versorgen jede Woche etwa 30 Familien (viele davon mit Kindern) sowie Asylbewerber und etwa 40 Flüchtlinge aus der Ukraine mit Lebensmittel.

