Wegen Corona: „Das Brauchtum ist tot“ - Stillstand bei den Trachtenvereinen

Aubergler und Stoabergler

von Armin Rösl

Keine Feste, keine Hoagartn, keine Heimatabende, kein Bauerntheater: Bei den Trachtenvereinen Gelting und Poing herrscht Stillstand. Die Vorsitzenden erzählen.

Gelting/Poing – Maibaum, Standlfest, Volksfest, Volkstanz, Theater, Jubiläum: Diese und viele andere Veranstaltungen im Kalender der Trachtenvereine von Gelting und Poing sind wegen Corona ersatzlos gestrichen. Seit über einem Jahr ist es in und um die Trachtenvereine still. „Das Brauchtum ist tot“, sagt Bernhard Finauer. Freilich nicht generell, aber jetzt während der Pandemie. „Ohne Kontakt geht nichts“, sagt der Vorsitzende des Poinger Trachtenvereins Aubergler. Keine Plattler, keine Veranstaltungen wie das traditionelle Standlfest auf der Graz-Alm, das jedes Jahr an Christi Himmelfahrt (Vatertag) stattfindet, kein Trachtentheater, keine Tanzproben, nichts.

+ Bernhard Finauer, Vorsitzender der Aubergler Poing. © Privat

„Auch das Auf- und Abbauen für Feste und Theater ist schön, weil man gemeinsam was macht“, sagt der 58-Jährige. Finauer jammert aber nicht: „Ein Verein muss das einfach aushalten. Es gibt viel schlimmere Sachen auf der Welt.“ Wenn die Corona-Krise vorbei ist und wieder Kontakte, Treffen und Feste erlaubt sind, dann? „Dann freue ich mich auf eine große Versammlung mit allen Mitgliedern, um alle mal wieder zu sehen.“ Bei den Auberglern sind rund 220 Erwachsene und 50 Kinder aktiv.



+ Silvia Hartinger, Vorsitzende der Stoabergler Gelting. © Privat

Der Trachtenverein Stoabergler Gelting (in Poings Nachbargemeinde Pliening) wird am 6. November 75 Jahre alt. Ob da schon ein Fest möglich sein wird? „Keine Ahnung, wir können derzeit nichts planen. Wenn, dann wird es eine spontane Aktion“, sagt Silvia Hartinger. Die 38-Jährige ist seit zwei Jahren Vorsitzende der Geltinger Trachtler, seit über einem Jahr ist ihr Tatendrang wegen der Corona-Krise ausgebremst. Auch bei den Stoaberglern (rund 230 Erwachsene und 80 Kinder) herrscht Stillstand. Keine Veranstaltungen, keine Übungseinheiten. „Wir könnten zwar im Freien tanzen, aber nur in Kleingruppen mit fünf Personen. Dafür wäre der Aufwand zu groß“, sagt Hartinger. Zumal nur ein kontaktloses Tanzen erlaubt wäre. „Das geht gar nicht“, sagen die Vorsitzenden beider Trachtenvereine unisono.

Kontakt zu den Mitgliedern halten die Vorstände via Telefon, WhatsApp und das eine und andere Online-Treffen. „Ich bin gespannt, wie viele Kinder nach der Corona-Krise wieder kommen werden“, blickt Silvia Hartinger mit bangem Blick in die Zukunft. Ähnlich geht es Bernhard Finauer von den Auberglern in Poing: Es sei schwer vorhersehbar, wie viele der Kinder dem Trachtenverein und dem Tanzen treu bleiben.



Hoffen, dass der Nachwuchs wiederkommt

Momentan ist die Treue groß: weder bei den Auberglern noch bei den Stoaberglern gibt es Mitgliedsaustritte, auch nicht bei den Erwachsenen. Und was ist mit dem Trachtengewand? Verstaubt das? Silvia Hartinger lacht: „Manchmal ziehe ich es schon an.“ Wenn Mitglieder runden Geburtstag feiern, rücke sie in voller Montur zum Gratulieren an (unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln). Und: „Wenn wir eine Online-Versammlung vom Isargau, bei dem wir Mitglied sind, haben, ziehe ich auch mein Dirndlgwand an.“