Wegen Finanzierung: Neues Seniorenzentrum in Poing vorerst auf Eis gelegt

Das Großprojekt neues Seniorenzentrum in Poing ist für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Aufgrund der aktuellen Welt-Krisen und steigender Baupreise muss die Finanzierung neu überdacht werden.

Poing – Als im Juli 2021 in der Gemeinderatssitzung die Pläne für das neue Seniorenzentrum in Poing vorgestellt wurden und der Gemeinderat hierfür seine Zustimmung erteilt hat, gab es anschließend Applaus von den Zuhörerinnen und Zuhörern der Sitzung. Ein Großprojekt, das angesichts des in den nächsten Jahren steigenden Bedarfs an Betreuungsplätzen für Senioren wichtig und notwendig ist.



108 vollstationäre Pflegeplätze, 25 Plätze für Tagespflege und 40 betreute Wohnungen sind laut Entwurfsplanung des Investors (BA4 GmbH & Co. KG aus Poing) geplant. Gebaut werden soll der Komplex an der Wildparkstraße, südlich der Bahnunterführung auf dem Grundstück östlich gegenüber des Rewe-Marktes.

Poing: gestiegene Baupreise und Finanzierungszinsen

Wann das Projekt umgesetzt wird, steht allerdings derzeit in den Sternen. Aufgrund der „deutlich veränderten Rahmenbedingungen (gestiegene Baupreise, gestiegene Finanzierungszinsen)“, so formuliert es Bürgermeister Thomas Stark, werde aktuell durch den Investor die Finanzierung geklärt. Dies soll in Kürze abgeschlossen sein, danach würden mit allen Beteiligten (Investor, Pflegestern und Gemeinde) die wirtschaftlichen und zeitlichen Grundlagen für die Umsetzung des Bauvorhabens abgestimmt.

Bis dahin pausiert das von der Gemeinde Poing nach dem Ratsbeschluss eingeleitete Bebauungsplanverfahren. Erst, wenn feststeht, wie und wann es weitergeht, werde das Verfahren weitergeführt, informiert Stark. „Aufgrund des vorhandenen Bedarfs an Pflegeplätzen hat für die Gemeinde Poing weiterhin das Neubauprojekt an der Wildparkstraße absolute Priorität“, betont der Bürgermeister.



Laut Bedarfsanalyse werden Pflegeplätze dringend benötigt

Betreiber des künftigen Seniorenzentrums soll die gemeinnützige Pflegestern GmbH mit Sitz in Poing werden, die schon das Seniorenzentrum an der Marktstraße führt. Dort stehen 39 Pflegeplätze (davon vier in Kurzzeit) zur Verfügung.



Laut einer im April 2021 vorgestellten Pflegebedarfsanalyse für die Gemeinde Poing erhöht sich der Bedarf an vollstationären Plätze bis zum Jahr 2033 auf 131, im Bereich der Tagespflege auf 39. Eine Erweiterung des bestehenden Seniorenzentrums als (kurzfristige) Alternative ist laut Bürgermeister Thomas Stark nicht möglich, „weil hierfür keine Flächenreserven vorhanden sind“.



Poing: Zahl der Pflegebedürftigen steigt

Bei der Vorstellung der Bedarfsanalyse vor zwei Jahren sprach SPD-Fraktionssprecher Peter Maier schon von einem „Pflegenotstand“, den es in der Gemeinde Poing gebe. Damals errechnete das Büro für Räumliche Entwicklung (BRE) aus München, das die Analyse erstellt hat, dass es in Poing 80 Pflegebedürftige gebe, die einen Heimplatz benötigen würden. Der Bedarf werde in den nächsten Jahren steigen, analog der Bevölkerungsentwicklung. Laut BRE steigt die Anzahl der Einwohner ab 65, die Zahl jener über 85 Jahren werde sich im Laufe der nächsten Jahre verdoppeln auf etwa 300 (ab dem Jahr 2025).

