Markt Schwaben und Vaterstetten haben bald keine Kapazitäten mehr

Wegen Gymnasium Poing: Nord-Süd-Konflikt im Landkreis Ebersberg bricht offen aus

Von: Armin Rösl

Die rot markierte Fläche in Poings Neubaugebiet Lerchenwinkel ist für das Gymnasium reserviert. © Xaver Lockau

Wird das Gymnasium in Poing nicht gebaut, könnten Kinder aus der Gemeinde bald gar keinen Gymnasiumsplatz mehr im Landkreis bekommen. Im Gemeinderat wurde Ärger über Landrat und Kreistag laut.

Poing/Landkreis – Im Poinger Gemeinderat schrillen in Sachen Gymnasium seit Donnerstagabend die Alarmglocken auf voller Lautstärke. Dr. Heike Pethe vom Büro Räumliche Entwicklung (bre) aus München hat in der Sitzung eine aktuelle Einwohner- und Kinderbedarfsprognose vorgestellt und vor einem Schreckensszenario gewarnt: Sollte das Gymnasium in Poing nicht bald gebaut werden, könne es sein, dass in den nächsten Jahren Kinder aus Poing in den Gymnasien Markt Schwaben und Vater-stetten keinen Platz bekommen und abgewiesen werden, weil dort keinerlei Kapazitäten mehr vorhanden sind. Wohin die Poinger gehen, liege dann in der Entscheidung des Ministerialbeauftragten für Gymnasien.

Poing: neue Einwohner- und Bedarfsprognose

Das Humboldt-Gymnasium Vaterstetten erreicht laut bre-Prognose im Jahr 2035 eine Schülerzahl von 2073 (aktuell: 1576), das Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben 1826 (aktuell: 1316). Beide Schulen seien für diese Größen nicht ausgelegt. Pethe zufolge verfügt das Vaterstettener Gymnasium über eine Kapazität von 45 Räumen, Markt Schwaben von 38. Im Jahr 2035 würden aber 61 (Vaterstetten) bzw. 55 benötigt, um die steigenden Schülerzahlen (insbesondere durch die Zuzüge in den Neubaugebieten Poing und Vaterstetten sowie ab 2025 auch in Folge des neunjährigen Gymnasiums) aufnehmen zu können. Ein Gymnasium in Poing (das laut Pethe fünfzügig angelegt werden müsse) würde im Jahr 2035 935 Schüler haben, was zu einer Entlastung der beiden anderen Gymnasien (dann 1881 in Vaterstetten und 1131 in Markt Schwaben) führen würde.



Markt Schwaben und Vaterstetten haben bald keine Kapazitäten mehr

Poings Bürgermeister Thomas Stark (parteifrei) sagte nach Vorstellung der Studie: „Der Worst-Case darf nicht eintreten, dass Poinger an anderen Gymnasien im Landkreis abgewiesen werden.“ Der Landkreis bzw. der Kreistag dürfe nicht mehr länger zuwarten. Er warnte vor einem zweiten Kirchseeon, wo der Landkreis nun 25 Millionen Euro in die Erweiterung investiert, obwohl die Entscheidung für die Wiedereinführung des G9 schon seit Jahren bekannt ist und man sich früher hätte damit befassen können. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, müsse der Landkreis deshalb „jetzt die Weichen stellen“ für ein Gymnasium Poing, so Stark.



Im Süden hat man kein Verständnis für uns im Norden.

2. Bürgermeister Reinhard Tonollo (SPD) warf dem Landkreis „Zeitverzögerung“ und „Zeit schinden“ vor. Er schimpfte über die Marke „Bildungsregion Ebersberg“: „Was haben wir von der Bildungsregion? Nichts!“ Franz Langlechner (CSU) sprach deutlich aus, was seiner Meinung nach das Hauptproblem ist: der Kreistag, in dem die meisten der 60 Mitglieder aus dem Landkreissüden stammen. „Im Süden hat man kein Verständnis für uns im Norden. Aber es gibt eine Gesamtverantwortung für den gesamten Landkreis.“ Als Beispiel nannte Langlechner die Kreisklinik Ebersberg, in die der Landkreis in den vergangenen Jahren viele Millionen Euro investiert hat. Genützt werde das Krankenhaus aber vor allem von Menschen aus dem Landkreissüden, jene aus dem Norden würden eher nach Erding oder München fahren. Dennoch sei die Klinik für den gesamten Landkreis wichtig.



Kommentar: Setzen, Sechs! Landrat Robert Niedergesäß hat sich in den vergangenen zwei Wochen nicht zum ersten Mal in der Gemeinde Poing strahlend im Licht der bayerischen Politgrößen (Ministerpräsident und Minister) gezeigt: beim Richtfest für die Lagerhalle der Opernwerkstätten und beim Spatenstich für die Agri-Photovoltaikanlage im Ortsteil Grub. Bei solchen Terminen erwähnt Niedergesäß gerne, wie bedeutend Poing für den Landkreis sei.

Nichts als heiße Worte. Würde dem Landrat Poing wirklich was bedeuten, hätte er schon 2018, als das Kultusministerium den Bau des Gymnasiums genehmigt hat, das Projekt angepackt. Tut er bis heute nicht, genau so wenig wie der süd-lastig besetzte Kreistag. Den Menschen in Poing und Umgebung bleibt Ohnmacht und das Wissen, dass der Landkreis in Nord und Süd geteilt ist. Einige Poinger Eltern überlegen bereits, wegzuziehen, in der Hoffnung, woanders einen Gymnasiumsplatz zu bekommen. Bildungsregion Ebersberg? Eine staubige Plakette. Für Landrat und Kreistag gilt: Setzen, Sechs! Armin Rösl

Mit Blick auf die zügig gefasste Entscheidung des Kreistags für die Erweiterung des Gymnasiums Kirchseeon für 25 Millionen Euro sagte Poings Bürgermeister Stark: „Das Geld wird wie ganz selbstverständlich aus dem Ärmel geschüttet. Das muss auch für Poing gelten.“ Er erinnerte daran, dass seine Gemeinde aufgrund ihrer hohen Finanzkraft seit Jahren mit die höchste Kreisumlage an den Landkreis zahlt. Für 2023 rechnet die Kämmerei mit einer Abgabe in Höhe von rund 14 Millionen Euro. Die Kreisumlage, so Stark, sei in den vergangenen Jahren vom Kreistag „schon wegen ganz anderer Dinge erhöht worden – ohne, dass man gefragt wurde“.

In einem Pressegespräch sagte Landrat Robert Niedergesäß (CSU) dieser Tage, dass parallel zur Erweiterung des Gymnasiums Kirchseeon die Neubauprojekte Berufsschule Grafing und Gymnasium Poing (beide stehen seit Jahren auf der Warteliste) politisch vorangetrieben werden sollen. Im zuzugsstarken nördlichen Landkreis sei der Druck hoch, das Schulangebot auszuweiten. „Kein Nice-to-have“ nennt Niedergesäß das Gymnasium für Poing, dem er persönlich wohl den Vorzug geben würde. Die Entscheidung aber obliegt dem Kreistag, der aus Finanzgründen beide Neubauten auf die Warteliste geschoben hat. Das bayerische Kultusministerium hat für den Bau eines Gymnasiums in Poing bereits im Jahr 2018 die Genehmigung erteilt. (siehe auch Kommentar)

