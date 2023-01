Wegen Schäden und Krankheiten: Im Poinger Reuterpark müssen 35 Bäume weg

Von: Armin Rösl

Unter anderem im Bereich des Spielplatzes müssen Bäume gefällt werden. © Johannes Dziemballa

In nächster Zeit werden im Reuterpark in Poing rund 35 Bäume gefällt. Einige davon aus Sicherheitsgründen im Bereich des Spielplatzes. Die Bäume sind beschädigt bzw. krank.

Poing – Im Poinger Reuterpark müssen in den nächsten Tagen und Wochen insgesamt rund 35 Bäume gefällt werden, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Bei den regelmäßig vorgeschriebenen Kontrollen seien zum Teil gravierende Schäden festgestellt worden. Im Bereich des Spielplatzes müssen zwölf Bäume weichen, teilt Bürgermeister Thomas Stark auf Anfrage unserer Zeitung mit, und zählt auf: sieben Eschen, bei denen starkes Triebsterben sowie Fäulnis im Wurzelbereich und Stammansatz entdeckt wurden; eine gipfeldürre Kirsche; zwei Birken, die vom Brandkrustenpilz befallen sind; zwei stark vergreiste Pappeln an der Waldstraße, die einen hohen Totholzanteil und Stockfäule haben. All diese zwölf Bäume müssen laut Stark zur Herstellung der Verkehrssicherheit gefällt werden. Teile der gefällten Bäume würden als Totholz im Reuterpark verbleiben.



Poing: Wege wegen Fällarbeiten teilweise gesperrt

Bei den restlichen Bäumen, die ebenfalls entnommen werden, handle es sich um „Maßnahmen der Pflege, die notwendig sind, um einen gesunden und stabilen Baumbestand zu erzielen und zu erhalten“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Bäume, die zu nahe an einem „Zukunft“-Baum stehen und diesen dadurch beeinträchtigen oder die natürliche Verjüngung daran hindern hochzuwachsen, müssten entfernt werden.



Drei Schichten des Gehölzes Laut Gemeinde Poing werde in den Parks mittel- bis langfristig ein dreistufiger Gehölzaufbau angestrebt. Im Einzelnen:

• Unterschicht aus natürlicher Ansamung und Stockausschlägen, in deren Schutz sich Jungwuchs ansiedeln kann, aus dem nach Lichtungshieben die Entwicklung der Mittelschicht erfolgt.

• Mittelschicht aus kräftig gewordenem Jungwuchs nach Entnahme zu dicht stehender Bäume für die Oberschicht und kontinuierlicher Ausbildung der Unterschicht.

• Oberschicht nach weiteren Hieben aus malerisch gewachsenen Altbäumen, die aber nicht geschlossen sein darf, um den anderen Schichten Licht und Luft zu erhalten und eine ausgeprägte Strauchschicht zu erzielen.



Durch die notwendigen Maßnahmen, die durch den Baubetriebshof durchgeführt werden, werde es zeitweise zu Teil- oder Vollsperrungen der Wege bzw. der Spielanlagen im Reuterpark kommen, kündigt die Verwaltung an. Teilweise werde auch die Waldstraße betroffen sein.

Im Reuterpark sind laut Bürgermeister Thomas Stark 390 Bäume kartiert. Darin sind Baumgruppen enthalten, die aus fünf bis zehn Bäumen bestehen – somit seien im Reuterpark rund 420 Bäume vorhanden.



Poing: Insgesamt etwa 420 Bäume im Reuterpark

Auch im Bergfeldpark in Poing-Nord werden in den nächsten Wochen Baumpflegemaßnahmen durchgeführt, so das Rathaus. Bei der jährlichen Pflege handle es sich nicht um Baumfrevel, sondern: „Um artenreiche, altersgestaffelte, stabile und ökologisch wertvolle Waldpartien im Park zu erzielen, sind diese Maßnahmen dringend erforderlich.“ Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs seien dazu fachlich ausgebildet und verfügen über jahrelange Erfahrungen in diesem Bereich.

