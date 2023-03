Antragsberechtigt sind Privathaushalte in Poing

Wegen starker Nachfrage: Poing verlängert Förderprogramm für Mini-PV-Anlagen

Von: Armin Rösl

Teilen

Die Gemeinde Poing stellt weiteres Geld für die Förderung von Mini-PV-Anlagen zur Verfügung. © EmpowerSource

Schon nach gut fünf Wochen waren die Fördermittel, die die Gemeinde Poing für Privatkäufe von Mini-Photovoltaikanlagen bereitgestellt hat, ausgeschöpft. Jetzt wird das Programm verlängert.

Poing – Der Andrang auf die gemeindliche Förderung von Mini-Photovoltaikanlagen in Poing ist riesig: Schon fünf Wochen nach Start des Programms waren alle finanziellen Mittel ausgeschöpft. Per Beschluss hatte der Gemeinderat Poing im Haushalt 10.000 Euro an Fördermittel für den privaten Kauf von Mini-PV-Anlagen freigegeben. Außerdem 20.000 Euro für Lastenfahrräder und -pedelecs. Diese Fördersumme ist noch nicht ausgeschöpft.

Poing: 35.000 Euro zusätzlich

Aufgrund der großen Nachfrage hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung jetzt in seiner März-Sitzung beschlossen, weiteres Geld zur Verfügung zu stellen: 35.000 Euro aus Haushaltsresten. Damit können weitere Anträge im Rathaus eingereicht werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Laut Bürgermeister Thomas Stark (parteifrei) sind seit Beginn der Förderrichtlinie (1. Februar) 62 Anträge für Mini-PV-Anlagen (beispielsweise für Balkone) eingegangen. Acht Anträge für Lastenräder. Die Gemeinde finanziert in beiden Fällen maximal 25 Prozent der Anschaffungskosten. Je nach deren Höhe bis zu maximal 250 (für Mini-PV-Anlagen), 500 (Lastenfahrräder) oder 1000 Euro (Lastenpedelecs). Antragsformulare gibt es im Rathaus und auf www.poing.de.

Poing: Förderanträge über www.poing.de

Das jetzt bereitgestellte Geld stammt Stark zufolge aus Mitteln für das gemeindliche Förderprogramm zur energetischen Sanierung von Wohngebäuden. Hier seien im vergangenen Jahr von Bürgerinnen und Bürgern weniger Mittel abgerufen worden als veranschlagt – sodass ein Rest übrig bleibt.



Sprecher aller Gemeinderatsfraktionen zeigten sich in der Sitzung erfreut darüber, dass das Förderprogramm der Gemeinde Poing so gut angenommen und nachgefragt wird. Ohne jegliche Diskussion stimmte der Gemeinderat einstimmig zu, in diesem Jahr weitere 35.000 Euro für den Kauf von Mini-PV-Anlagen bereitzustellen.

Antragsberechtigt sind Privathaushalte in Poing

Antragsberechtigt sind Privathaushalte in der Gemeinde Poing. Sie müssen gemäß Richtlinie nachweisen, dass die Mini-PV-Anlage tatsächlich am Balkon bzw. an Haus/Wohnung oder an der Garage installiert und für den privaten Eigenverbrauch genutzt wird. Je Haushalt wird eine Anschaffung gefördert.



Die finanzielle Unterstützung ist eine freiwillige Leistung der Gemeinde, ein Rechtsanspruch besteht nicht, steht in der Richtlinie.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.