Wegen Vandalismus: Pfarrkirche Poing geschlossen - Unbekannter hinterließ mehrmals Notdurft

Von: Armin Rösl

Poings katholische Pfarrkirche bleibt wegen Vandalismusfällen geschlossen. © Johannes Dziemballa

Im Gotteshaus Schilder zerschlagen, zu zündeln versucht und mehrmals Notdurft hinterlassen: Wegen Vandalismus ist die Pfarrkirche Poing jetzt geschlossen.

Poing – Nach dem Vandalismus in der Kapelle in Pliening und am Feldkreuz zwischen Pliening und Poing (wir berichteten) ist nun ein weiterer Tatort bekannt geworden: die katholische Pfarrkirche Seliger Rupert Mayer in Poing. An deren Türen hängen Zettel mit dem Hinweis: „Die Pfarrkirche bleibt bis auf weiteres wegen Vandalismus geschlossen. Hl. Messen finden wie gewohnt statt.“



Pfarrer Philipp Werner berichtet, dass in der vergangenen Woche jemand in der Kirche Plastikschilder zerschlagen und versucht hat, zu zündeln. Auf der Empore, wo die Orgel steht, sei einiges kaputtgemacht worden. Möglicherweise sei auch die Orgel selbst beschädigt. Und: Neben der Orgelbank auf der Empore habe jemand uriniert und seine Notdurft hinterlassen, berichtet der Pfarrer. Aus Gesangsbüchern herausgerissene Blätter seien als Klopapier verwendet worden. Dies, so Philipp Werner, sei nicht nur einmal in der vergangenen Woche passiert. „Ich bin traurig, dass eine Kirche so respektlos behandelt wird“, sagt er. In einem Fall habe Kirchenmusiker Simon Bauer zusammen mit dem Kinderchor die unappetitlichen Hinterlassenschaften entdeckt.



Das beschädigte Feldkreuz zwischen Pliening und Poing. © Armin Rösl

Aufgrund dieser Vorfälle sowie der Tatsache, dass in der jüngsten Vergangenheit immer wieder versucht wurde, den Opferstock aufzubrechen, habe die Kirchenverwaltung entschieden, die Kirche bis auf Weiteres zuzusperren, informiert Werner. Nur für Gottesdienste werde sie geöffnet.

In einem Gespräch mit dem Geltinger Pfarrer Norbert Joschko aus der Nachbargemeinde Pliening habe sich herausgestellt, dass der Vandalismus in der dortigen Kapelle und jener in der Poinger Kirche vermutlich im gleichen Zeitraum (Donnerstag und Freitag, 10./11. Februar) geschehen ist, erzählt Philipp Werner. Ob es derselbe Täter war oder ob es Zufall ist, ist unklar.



Die Empore der Pfarrkirche Sel. Rupert Mayer war bislang offen, Schilder wiesen allerdings darauf hin, dass der Zutritt nicht gestattet ist. Diese Schilder hat der Vandale in der Kirche zerschlagen, berichtet Poings Pfarrer. Nun werde gemeinsam mit den Architekten und dem Ordinariat überlegt, wie man den Zugang künftig komplett versperren kann.



In der privaten Kapelle am südlichen Ortsrand von Pliening, die am Feldweg am Ende der Griesfeldstraße steht, wurden vor einer Woche Heiligenfiguren und Lampen beschädigt, eine Betbank zerstört und es wurde versucht, die Kapelle anzuzünden. Wenige Tage später, in der Zeit von Montag- bis Dienstagmittag (14./15. Februar) hat ein unbekannter Täter die Jesusfigur eines Feldkreuzes zwischen Pliening und Poing heruntergerissen und zerbrochen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Vandalismusfällen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing zu melden, unter Telefon (08121) 9917-0.

