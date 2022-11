Wegwerfen war gestern: Großer Andrang bei Repair-Café in Poing

Aktion

Von Friedbert Holz schließen

Nach zweijähriger Corona-Pause hat das Poinger Repair-Café jetzt wieder im Jugendzentrum stattgefunden. Der Andrang zeigt: Immer mehr Menschen lassen Dinge lieber reparieren, statt sie wegzuwerfen.

Poing – Das Radl ist platt? Die Lieblings-Jeans hat ein Loch? Der Toaster ist nur noch ein Deko-Artikel? In satten Wirtschaftswunder-Zeiten wäre in solchen Fällen ein Neukauf wohl die Lösung gewesen. Doch mittlerweile hat sich das Bewusstsein der Konsumenten verändert: Ob aus Gründen der Ökologie, also des Umweltbewusstseins, oder des Geldsparens wegen überlegen sich immer mehr Menschen, defekte Alltagsgegenstände wieder zu reparieren. Und für alle, denen technische Kenntnisse, Werkzeug oder schlicht der Antrieb fehlt, gibt’s das Repair-Café auch in Poing.



Poing: Großer Andrang im Jugendzentrum

„Vor sieben Jahren haben wir im Bürgerhaus angefangen, Leute mit kaputten Gegenständen zur Reparatur durch Freiwillige einzuladen“, erinnert sich Claudia Götz. Sie ist Mitarbeiterin im Bau- und Umweltamt der Gemeindeverwaltung, die nun wieder, nach einer längeren Corona-Pause, drei Mal pro Jahr zu einem solchen Repair-Café einlädt – in den Räumen des Jugendzentrums. „Alle, die ein defektes Gerät, ein kaputtes Kleidungsstück oder auch Möbel zuhause haben und es nicht wegwerfen wollen, nur weil es im Moment nicht mehr seine Funktion erfüllt, können bei uns vorbei kommen und es bei einem unserer ehrenamtlichen Bastler prüfen lassen. In der Regel ist eine Reparatur auch möglich, und außerdem bieten wir Kaffee und Kuchen dazu an“.



+ Da geht noch was: Ein Helfer inspiziert einen defekten Staubsauger. © Johannes Dziemballa

Tatsächlich wartete am Samstag um 14 Uhr schon eine relativ lange Schlange von Menschen mit ihren beschädigten Objekten vor der Tür, danach musste auch an einzelnen Reparatur-Stationen eine gewisse Wartezeit einkalkuliert werden. „Besonders gefragt sind Notfälle an elektrischen Geräten, vom Kofferradio über Fernbedienungen, Küchengeräten oder Staubsaugern, sogar Laptops werden von unseren Experten geöffnet, um nach Fehlern zu suchen“, erzählt Claudia Götz.



Zahlreiche ehrenamtliche Helfer

Während in einer Ecke des Raums Fahrräder repariert werden – von der defekten Gangschaltung über abgesprungene Ketten bis hin zur nicht funktionierenden Beleuchtung oder schlicht einem Plattfuß – versucht daneben eine gelernte Schneiderin, die Hose einer verzweifelten Kundin mit gekonnten Nadelstichen wieder in Ordnung zu bringen. An der elektrischen Brotschneidemaschine eines älteren Herrn werkelt ein Helfer, der ganz offensichtlich schon öfter mit solchem Gerät zu tun hatte: Jeder seiner Handgriffe sitzt, und bald hat er auch den Fehler gefunden, einen losen Kontakt im Steuergerät.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Derweil müht sich ein anderer Helfer mit einer Wäschespinne ab, die er zur Reparatur auf den Kopf gestellt hat. Denn der Schließmechanismus funktioniert nicht mehr ganz so, wie es vom Hersteller gedacht war, irgendeine Schnur hat sich wohl verheddert. Letztlich findet auch er den Fehler und kann ihn beheben, betont aber, wie alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Raum, dass sie auf ihre jeweiligen Arbeiten keine Garantie geben können. Ein gewisses Restrisiko für die Kunden bleibt also.



Am Ende gibt‘s viele glückliche Gesichter

Dafür erleben sie gelebte Nachbarschaftshilfe, können sich während der Wartezeit einen Becher Kaffee gönnen. Offizielle Preise wie in einer professionellen Werkstatt gibt es hier nicht, am Eingang steht eine Schachtel für Spenden.



Als um 18 Uhr das Repair-Café wieder schließt, sind fast ausschließlich glückliche Gesichter zu sehen: Die Helferinnen und Helfer konnten Probleme beheben und wurden von den Besucherinnen und Besuchern meist dafür gelobt. Und die Kunden selbst gehen im Bewusstsein nach Hause, etwas für die Umwelt und letztlich für ihren Geldbeutel getan zu haben. Und die Damen aus der Verwaltung haben wieder einmal erlebt, dass diese Form der gegenseitigen Bürgerhilfe sehr gut ankommt. Für 2023 ist das nächste Repair-Café angekündigt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.