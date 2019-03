Hier wird weiter kontrolliert

Aufgepasst: Während am City Center die Parkraumüberwachung abge schaffen worden ist, besteht sie auf den Parkplätzen vor dem Vauhaus weiterhin. Am Dienstagabend gab’s dort wieder Strafzettel über 30 Euro.

Vauhaus

von Armin Rösl

