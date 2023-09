„Weltstadtvorstadt mit Herz“ aus Poing zu Gast in Ghana

Von: Armin Rösl

Teilen

Klassenfoto der Abschlussklasse (9. Jahrgangsstufe) der Regentropfen Basic School. Mit auf dem Bild ist Michaela Bauer, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Stiftung. © Privat

Seit zehn Jahren gibt es die ehrenamtliche Poinger Privatinitiative „Weltstadtvorstadt mit Herz“ (WSVSmH). Jetzt war deren Gründer Armin Rösl zu Besuch bei der Stiftung Regentropfen in Ghana, die seit Jahren mit WSVSmH-Spenden unterstützt wird. Er ist Redakteur unserer Zeitung.

Poing/Namoo – Eineinhalb Stunden Flug bis Amsterdam, dann sechs Stunden Weiterflug nach Accra, die Hauptstadt Ghanas, am Golf von Guinea im Süden des Landes. Von dort eine Stunde Inlandsflug nach Tamale, einer Großstadt im Norden. Von dort mit dem Auto zweieinhalb Stunden auf holprigen Straßen in die Gemeinde Namoo in der Upper East Region, an der Grenze zu Burkina Faso. Hier, wo sich normalerweise kein Weißer geschweige denn ein Tourist hinverirrt, habe ich Kindergarten, Schulen und Ausbildungszentrum der privaten Stiftung Regentropfen besucht. Sie betreut gut 400 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und gibt ihnen eine Chance auf gute Schul- und Ausbildung und somit auf eine bessere Zukunft. Einer der Leitsätze der Stiftung stammt vom 2016 verstorbenen brasilianischen Kardinal Paulo Evaristo Arns: „Das Einmaleins und das Alphabet sind das beste Saatgut gegen Armut und Not.“



Blick auf die Basic School (1. bis 9. Jahrgangsstufe) der Stiftung Regentropfen in Namoo. © Privat

Nach meiner Ankunft in Namoo, wo im August bei schwülwarmen 28 bis 30 Grad Regenzeit herrscht und ich in einem Gästehaus der Stiftung übernachte, werde ich von Schülerinnen und Schülern mit Gesang und Tänzen begrüßt. Und mit Trommelwirbel der ghanaischen Art: Namoo befindet sich im Bezirk Bongo, von wo der Name „Bongo-Trommel“ stammt. Getrommelt und getanzt wird zu allen möglichen Anlässen, ganz besonders intensiv bei Gottesdiensten. Zur Sonntagsmesse kommen rund 1000 Menschen, der Priester, „Father Moses“, stellt mich ihnen als „Daddy Armin“ vor, so werde ich seit Jahren dort genannt. Jetzt bin ich das erste Mal hier und überwältigt von der Lebensfreude, der Offenheit und der Herzlichkeit – trotz all der sichtbaren Armut.



Blick auf die Hochschule der Stiftung in Namoo. © Privat

Pater Dr. Moses Asaah ist selbst in ärmlichen Verhältnissen in Namoo aufgewachsen und weiß, wie wichtig eine fundierte Ausbildung ist. Er, der wie viele der Kinder und Jugendlichen heute, mitunter über eine Stunde zu Fuß über Feldwege zur Schule gegangen ist, hat Betriebswirtschaftslehre studiert und ist später Priester geworden. Der 51-Jährige ist Mitglied des Ordens der Steyler Missionare, der 1875 im niederländischen Ort Steyl (heute ein Stadtteil von Venlo, wo das auch in Poing ansässige Unternehmen Canon Production Printing, früher Océ, ihren Hauptsitz hat) gegründet wurde.



Besuch beim Chef der Clans im Bezirk Bongo. © Privat

Im Jahr 2009 hat Pater Moses mit dem Ansinnen „Hilfe zur Selbsthilfe“ die Stiftung Regentropfen gegründet und seitdem in seiner Heimatgemeinde mit Spendengeldern Kindergarten, Schulen, Berufs- und Hochschule errichtet. Mit ausgebildeten Betreuerinnen und Betreuern und Lehrkräften. Oft fehlen den Familien die Mittel, um ihren Kindern die Möglichkeit des Schulbesuchs zu geben. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche in Ghana zu fördern und im Bereich der Schul- und Berufsausbildung zu unterstützen. Jede Spende kommt 1:1 dort an und wird verwendet für Schul- und Ausbildungsmaterial, Mittagessen und weitere Unterstützung der Kinder und Jugendlichen. Außerdem zum (Weiter)Bau und zur Ausstattung der Einrichtungen. Dazu tragen die vielen Spenden bei, die über die Privatinitiative „Weltstadtvorstadt mit Herz“ (WSVSmH) zusammenkommen, beispielsweise durch den Nikolausdienst und die Ü33-Faschingspartys oder T-Shirt-Verkäufe. Außerdem durch Spenden wie jene 3000 Euro, die die Dominik-Brunner-Realschule Poing vor den Sommerferien beim Spendenlauf und Sommerfest eingenommen und an mich zur Weiterleitung übergeben hat. In den vergangenen zehn Jahren seit dem Start von WSVSmH, das auch immer wieder die Poinger Tafel unterstützt, gingen mehrere Zehntausend Euro an Spenden an die Stiftung.

Nach dem Sonntagsgottesdienst: Pater Moses und Armin Rösl. Dessen Hemd und Hose stammen aus der stiftungseigenen Schneiderei. © Privat

Zurück nach Namoo. Baba, eines der Patenkinder, der seit Jahren über WSVSmH unterstützt wird, hat während meines Besuchs die Abschlussprüfung der 9. Klasse absolviert. Ich durfte bei der Abschlussfeier dabei sein – wieder wurde viel getanzt und gelacht. Und ich als hüftsteifer Europäer mittendrin. Sie haben mir das geschmeidige Tanzen beigebracht, ich ihnen den bairischen Ausdruck „Pack ma’s!“ als Motivation für die Zukunft. Baba hat ein festes Ziel: „Ich möchte Bauingenieur werden.“ Hierfür wird er nun das Gymnasium der Stiftung besuchen und weiterhin durch WSVSmH-Spenden unterstützt.

Die Gemeinde Namoo liegt im Nordosten von Ghana, an der Grenze zu Burkina Faso. © Privat

Mit im Reisegepäck hatte ich über zehn Kilogramm Gummibärchentüten, die ich zuvor gesammelt hatte. Weil mir von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin der Stiftung aus München, die selbst schon mehrmals in Ghana war, gesagt wurde, dass die Kinder Gummibärchen lieben. Also verteilte ich während meines Aufenthalts die Gummibärchen – auch an Erwachsene.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Darunter den obersten Chef aller Clans der Region Bongo (ca. 80.000 Einwohner), vergleichbar mit einem Landrat (allerdings ohne politische Funktion). Ihn durfte ich zusammen mit Pater Moses besuchen und schenkte ihm drei Päckchen. Eines riss er sofort auf, verteilte die süßen Bärchen an seine Enkelkinder und aß selbst welche. Zum ersten Mal in seinem Leben. Es scheint ihm geschmeckt zu haben, als Gegengeschenk erhielt ich zwei lebende Hühner. Die flitzen jetzt im Garten von Pater Moses in Namoo herum.

Geschenk für die Kinder: Gummibärchen. © Privat

Was ich mit nach Hause genommen habe? Ein immerwährendes Lächeln und viel Liebe im Herzen sowie das Wissen, dass jeder Cent ein wichtiger Regentropfen für das Leben und die Zukunft der Kinder in Ghana ist.

Infos zur Stiftung auf www.stiftung-regentropfen.com.

Die Privatinitiative „Weltstadtvorstadt mit Herz“ ist auf Facebook und Instagram zu finden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.