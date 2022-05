Wenn die Sonne scheint: Probleme mit Display von Ticketautomaten am S-Bahnhof Poing

Von: Armin Rösl

Teilen

Bei entsprechender Sonneneinstrahlung ist das Display fast nicht lesbar. © Johannes Dziemballa

Wenn die Sonne aufs Display scheint, ist am Ticketautomaten am S-Bahnhof Poing fast nichts zu erkennen. Das bereitet einigen Kunden Probleme. Die Bahn kündigt Besserung an.

Poing – Frau Meier steht am Bahnsteig Richtung München, die Sonne scheint, die Laune ist gut. Die ältere Dame aus Pliening möchte am Fahrkartenautomaten ein S-Bahnticket kaufen, aber: „Ich konnte am Display nichts erkennen.“ Weil die Sonne direkt drauf scheinte, seien keinerlei Angaben lesbar gewesen. „Ich konnte kein Ticket kaufen.“



Poing: S-Bahnkunden berichten von Schwierigkeiten

So wie Frau Meier ist es in jüngster Vergangenheit mehreren S-Bahnkunden auf der Nordseite des Poinger Bahnhofs ergangen. Einige haben sich bei unserer Redaktion gemeldet und ihr Erlebnis am Automaten geschildert. Wir fragten bei der Deutschen Bahn AG, zuständig für die S-Bahn München, nach. „In Einzelfällen kann es durch ungünstige Sonneneinstrahlung zu bestimmten Tageszeiten bzw. bei bestimmten Witterungsverhältnissen vorkommen, dass ein Automatendisplay nicht gut ablesbar ist. Wir achten deswegen stets darauf, die Automaten nach Möglichkeit so zu platzieren, dass das Problem nicht auftritt“, lautet die Antwort eines Bahnsprechers.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Weiter schreibt er per E-Mail auf Anfrage unserer Redaktion: „In Poing waren die Fahrkartenautomaten zum Teil wegen der dortigen Baumaßnahmen abgebaut bzw. standen an provisorischen Standplätzen. Seit 26. April befinden sie sich nun an ihren endgültigen Standplätzen. Somit stehen auf dem Bahnsteig Richtung München nun wieder drei Automaten zur Verfügung.“



Deutsche Bahn verweist auf verschiedene Ausrichtung der Automaten

Bei der Aufstellung habe die Bahn die Sonneneinstrahlung berücksichtigt und die Automaten so platziert, dass sie möglichst vor Sonneneinstrahlung geschützt sind. Die Automaten befänden sich unter dem Bahnsteigdach und seien darüber hinaus unterschiedlich ausgerichtet. „So gibt es einen Automaten, dessen Bedienseite nach Osten ausgerichtet und einen, dessen Bedienseite nach Westen ausgerichtet ist. Je nach Tageszeit und Witterung befindet sich also mindestens ein Automat im Schatten.“



Ab 2024 sollen bessere Displays zum Einsatz kommen

In Poing gibt es laut Pressestelle der Bahn insgesamt vier Automaten. „Es gibt also immer eine Möglichkeit, Tickets vor Ort zu erwerben.“ Darüber hinaus gebe es weitere Verkaufswege, beispielsweise die Apps „DB-Navigator“ oder „München-Navigator“ für das Smartphone. Außerdem könnten Tickets auch im Poinger Bahnhofskiosk erworben werden.



Das gelegentliche Problem mit der Sonneneinstrahlung, das es auch an anderen Bahnhöfen gibt, sei der Bahn prinzipiell bewusst. Weiteres Zitat aus der E-Mail-Antwort: „Grundsätzlich soll ab 2024 eine neue Automatengeneration mit lichtstärkeren Displays zum Einsatz kommen. Hier ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine deutliche Verbesserung der Lesbarkeit des Displays zu erwarten.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.