Westring in Poing: Protest gegen Baumfällungen

Von: Armin Rösl

Teilen

Protestschild am Westring. © Armin Rösl

An zwei Bäumen im Westring in Poing hängen Protestschilder gegen die bevorstehende Rodung. Hier wird ein Radweg neu gebaut.

Poing - Bis Ende Februar werden am Westring in Poing-Nord Bäume und Sträucher entfernt – für den Bau eines neuen Radwegs auf der Seite der Kleingartenanlage. Jetzt hat jemand seinen Protest ausgedrückt mit zwei handbemalten Schildern, die mit Drähten an zwei Bäumen gebunden sind. „Ich muss für einen Radweg sterben!“, steht darauf geschrieben.

Wie berichtet, wird der Westring umgestaltet: auf der Nordseite wird ein Radweg gebaut, auf der Südseite (vor den Häusern) ein von der Straße getrennter Geh- und Radweg. Die Rodungsarbeiten haben noch nicht begonnen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.