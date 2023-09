Westring Poing: Jetzt kommt das Unkraut weg

Von: Armin Rösl

Nach Monaten des Stillstands beginnen nun die Umbauarbeiten am Westring. © Dziemballa

Am Westring in Poing starten jetzt die Umbauarbeiten. Das gibt die Gemeinde Poing bekannt. Für circa zwei Wochen ist die Straße halbseitig gesperrt.

Poing – Nach der Rodung aller 87 Bäume sowie der Sträucher am Westring im Februar ist mittlerweile auf den Kiesflächen entlang des Westrings viel Unkraut gewachsen. Das wird jetzt entfernt, denn nun starten die Umbauarbeiten, teilt Bürgermeister Thomas Stark mit. Wie mehrmals berichtet, entsteht auf der Südseite (entlang der Häuser) ein neuer Geh- und Radweg, auf der Nordseite (entlang der Kleingartenanlage) wird ein Radweg errichtet.



Poing: Ein neuer Radweg und ein neuer Geh- und Radweg

Für die ersten Arbeiten wird der Westring bis voraussichtlich Freitag, 15. September, im nördlichen Bereich zwischen der Querungshilfe und der Blumenstraße halbseitig gesperrt. Der dann einspurige Verkehr wird mittels einer Ampelanlage geregelt, teilt die Gemeindeverwaltung mit.



Bereits seit Juni sind die beiden Wertstoffinseln auf der Nordseite des Westrings geschlossen und beseitigt worden. Als Ersatz hat die Gemeinde eine neue große Wertstoffsammelstelle am Beginn der Bergfeldstraße (Übergang vom Westring) eröffnet. Auf beiden Seiten des Westrings wurde der Oberboden abgetragen, sodass seitdem nur noch die Kiesflächen mit dem im Laufe der Wochen schnell emporgeschossenen Unkrautpflanzen zu sehen sind.



Poing: Bauarbeiten am Westring sollen bis Ende des Jahres fertig sein

Der Gemeinderat Poing hatte am 21. Juli 2022 einstimmig für den Bau der neuen Wege gestimmt. Im Zuge des Umbaus wird der alte Zaun entlang der Kleingartenanlage durch einen neuen Maschendrahtzaun ersetzt. Außerdem wird es entlang der Kleingärten eine neue Bepflanzung geben.

Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der Bauträger und Investoren am Bergfeld, die für den Umbau zuständig ist und diesen durchführt, hat Ersatzpflanzungen für die gerodeten Bäume angekündigt und zum Teil bereits durchgeführt. So wurden laut ARGE schon 20 neue Bäume am Rand des Versicherungsbeckens, östlich des Neubaugebiets Lerchenwinkel, am Feldweg Richtung Bienenhaus/Pliening gepflanzt. Laut Gemeindeverwaltung und auf www.poing.de nachzulesen, sind am Westring selbst ebenfalls neue Bäume vorgesehen, laut Planung voraussichtlich 26. „Ziel ist, so viele Bäume wie möglich im Westring unterzubringen“, schreibt die Verwaltung. Darüber hinaus sollen noch weitere Ersatzpflanzungen im Gemeindegebiet folgen. Die Umbaumaßnahmen am Westring sollen laut Gemeinde bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Darin inbegriffen ist der Bau von zwei barrierefreien Bushaltestellen.



Für das nach dem Westring folgende Projekt sind die ersten Erdarbeiten bereits erledigt: Für nächstes Jahr ist der Bau des neuen Kreisverkehrs an der Schnittstelle Westring (Ost)/Plieninger Straße (nahe Ottersberg) vorgesehen.

