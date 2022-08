Wettervorhersage passt: Sonntag endlich wieder Oldtimer-Frühschoppen in Angelbrechting bei Poing

Eine Schau

Nach zwei Jahren Zwangspause veranstaltet der Feuerwehrverein Angelbrechting (Gemeinde Poing) am 21. August wieder seinen traditionellen Oldtimer-Frühschoppen. Teilnehmen kann jeder.

Angelbrechting - Der Feuerwehrverein Angelbrechting steckt mitten in den Vorbereitungen für den traditionellen Oldtimer-Frühschoppen, an dem jeder teilnehmen kann. Die Veranstaltung findet, nach zwei Jahren Abstinenz wegen Corona, am Sonntag, 21. August, ab 10 Uhr auf dem HansnHof in Angelbrechting (Gemeinde Poing) statt.

+ Teilnehmen kann jeder - egal ob auf Traktor, Motorrad oder im Auto. © Johannes Dziemballa

Zu bewundern gibt’s eine Vielzahl an alten Fahrzeugen aller Art – das sind aber nicht die einzigen Hochgenüsse an diesem Tag. Der Feuerwehrverein, der die Veranstaltung zum 8. Mal durchführt, kündigt allerlei Köstlichkeiten fürs leibliche Wohl an: Weißwürste, Steckerlfisch, Grillfleisch und -würste, Backwaren sowie den weltberühmten selbst gemachten Angelbrechtinger Kartoffelsalat. Am Nachmittag gibt’s außerdem Kaffee und natürlich ebenfalls selbstgemachte Kuchen. Für Kinder ist eine Hüpfburg aufgestellt.

Bei der Oldtimer-Schau kann jeder teilnehmen: Einfach mit dem alten Auto, Bulldog oder Motorrad hinkommen, anmelden und aufs Ausstellungsgelände fahren.

