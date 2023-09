Wieder Großeinsatz, weil Mittagessen verbrannte

Von: Jörg Domke

Nächtlicher Einsatz in Poing, nachdem ein Essen in der Küche nicht wirklich gelingen wollte. (Symbolbild) © Imago/Karsten Schmalz

Nicht das erste Mal, dass Ordnungskräfte im Einsatz sind, weil Essen daheim verbannte. Diesmal gibt es aber Ärger mit einem Bewohner.

Poing - „Großeinsatz aufgrund von verbranntem Essen“. Nicht das erste Mal, dass Polizei und Feuerwehr auch in der Gemeinde Poing damit zu tun hatten. Neu war an diesem Wochenende: Ein Bewohner verweigerte sich, die Wohnung zu verlassen.

Was war passiert? Am Sonntag, so teilt die PI Poing mit, wurden gegen 0.15 Uhr Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Blumenstraße auf einen piepsenden Rauchmelder in der Wohnung eines Nachbarn aufmerksam. Da sie auch Brandgeruch wahrnehmen konnten, informierten sie per Notruf die Feuerwehr. Aufgrund der anschließenden Alarmierungskette fuhren die Freiwilligen Feuerwehren aus Poing, Gelting und Landsham zur Einsatzörtlichkeit. Zudem wurden zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Poing, ein Rettungswagen und ein Notarzt zur Einsatzstelle beordert.

Drei Ortsfeuerwehren im Einsatz

Vor Ort öffnete der 58-jährige Wohnungsinhaber der Feuerwehr die Tür, weigerte sich allerdings aus der sichtbar verrauchten Wohnung zu gehen und musste daher zu seinem eigenen Schutz aus der Wohnung gezogen werden. Die Feuerwehr konnte anschließend die Wohnung betreten und entlüften, heißt es laut Polizeidienststelle. Hierbei stellte sich heraus, dass der Grund für die Verrauchung angebranntes Essen war. „Offensichtlich war der 58-Jährige aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung beim Zubereiten seines Essens eingeschlafen“, steht im Bericht der Poinger Polizei an die Lokalpresse von Sonntag.

Nach einer kurzen Untersuchung durch den Rettungsdienst stellte sich heraus, dass der Mann unverletzt geblieben war und somit nicht ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entstand übrigens kein Sachschaden.

