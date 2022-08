Hilfsangebot des Familienzentrums Poing

Für Kinder, die beim Vorlesen vor einer größeren Zuhörerschaft Probleme haben, gibt es ein neues Hilfsangebot in Poing: Die Lesestunde mit Sammy, dem Lesehund.

Poing – Melanie Großer ist fest davon überzeugt, dass Tiere Menschen generell helfen können. Etwa Altenheimbewohnern oder Schwerkranken, etwa Patienten auf Palliativstationen oder Krebskranken. Sowohl Kindern als auch Erwachsenen. Sie denkt an Helfer wie ihr Sammy. In dem achtjährigen Mischling stecken genetisch ein Teil Labrador, aber auch ein ungarischer Jagdhund; Vizsla genannt.

Sammy ist ein Fundhund. Aufgelesen einst mit Halsband und Kette. Die Poingerin wurde auf ihn im Internet aufmerksam. „Es ist mein vierter Tierschutzhund“, sagt die 55-Jährige. Obwohl nie herauszubekommen sein wird, welche Schicksale diese Hunde in früheren Jahren erlebt haben, kann Melanie Großer nichts Schlechtes sagen. Im Gegenteil: Alle bisherigen Erfahrungen, sagt sie, seien ausgesprochen positiv gewesen. Auch bei Sammy, der seit zwei Jahren bei der Schulsekretärin der Schwabener Lena-Christ-Realschule lebt – samt zweier Katzen.

Sammy, sagt die gebürtige Münchnerin, sei inzwischen komplett angekommen bei ihr. Es sei, so beschreibt sie den Charakter des Vierbeiners, ein tiefenentspannter Geselle. Und dazu ein ruhiger Vertreter. Etwas, was die Poingerin ihm offenbar vorgelebt zu haben scheint.

Neues Angebot läuft in den nächsten Tagen wieder an

In jedem Fall geht es hier um Eigenschaften, die die Tierliebhaberin („ich hatte mit zehn Jahren meinen ersten Hund und mit 14 mein erstes Pferd“) vor einigen Wochen dazu bewogen hat, sich und ihren Sammy dem Poinger Familienzentrum zur Verfügung zu stellen für ein Angebot, das es so in Poing zuvor noch nicht gegeben hat: Ein Hund als Helfer für Kinder mit speziellen Leseschwächen.

Versuchsweise gab es kurz nach Pfingsten im Familienzentrum ein erstes Angebot, das sich eben an Kinder richtete, denen es –warum auch immer – schwerfällt, vor anderen vorzulesen. Die Idee dahinter: Kinder treffen sich in möglichst kleinen Gruppen. Am besten im Sitzkreis. Und Sammy, angeleint, mittendrin. Und es wird abwechselnd vorgelesen. Maximal pro Kind eine Viertelstunde. Maximal mit vier Kindern. Nie länger als eine Stunde insgesamt. Und damit Sammy nicht überbeansprucht wird, auch nie mehr als dreimal in der Woche. So hat es Melanie Großer auch vermittelt bekommen als Teilnehmerin an einem Workshop, bei dem es gezielt um das Thema Lesehunde ging.

Davon überzeugt, dass Tiere Menschen helfen können

Einen großen Fundus an Erfahrungen hat die Poingerin mit diesem ganz speziellen Leseangebot bislang noch nicht sammeln können. Dazu gab es bislang noch zu wenige Zusammenkünfte. Melanie Großer aber hat bei den ersten Treffen immerhin schon mal genau beobachten können, dass die Kinder gerne kamen.

Und vielleicht bald auch wiederkommen, denn ab dem 9. September, 15.30 Uhr, bietet das Familienzentrum erneut regelmäßige Treffen mit Lesehund Sammy an.

Dessen Aufgabe besteht darin, den vorlesenden Kindern erst einmal nur zuzuhören. Gerne kümmert er sich dabei auch mal um sich selbst. Sucht die Nähe zu den Kindern, um gestreichelt zu werden. „Er geht halt gerne auf andere zu“, so seine Halterin.

Die Philosophie: Mit dem Projekt Lesehund soll Kindern geholfen werden, ihre Lesefähigkeiten Schritt für Schritt zu verbessern und die Freude am Lesen (wieder-) zu entdecken. Die Kinder lesen dem Hund ihre Geschichten vor. Zumeist kann jeder das Buch mitbringen, das ihm gefällt. Geeignet ist das Ganze für Buben und Mädchen, denen das Lesen vor einer Gruppe schwerfällt. Sammy jedenfalls hört geduldig zu, er urteilt nicht und lacht niemanden aus.

Weitere Informationen, etwa für ein erstes Kennenlernen, sowie Anmeldemöglichkeiten gibt es ab sofort via E-Mail unter m.grosser2@web.de.

