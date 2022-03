Willkommen bei den Waldgeistern von Poing!

Neue Spielgruppen

Von Armin Rösl schließen

Kinderlachen schallt durch den Wald, Vögel zwitschern, Autos rauschen vorbei: Im Lindacher Wald, nahe der FTO, treffen sich Waldgeister und Co. Wir haben sie besucht.

Poing – Die Vögel zwitschern, die Sonne schickt ihre ersten warmen Frühlingsstrahlen durch die Bäume, am Boden tanzen die Waldgeister. Waldgeister? Ja! So heißt die neue Waldspielgruppe des Vereins Poinger Wurzelkinder, die sich jeden Donnerstagnachmittag im Lindacher Wäldchen trifft.

+ Waldpädagogin Andrea Eicher leitet die Waldgeister. © Johannes Dziemballa

Die elf Mädchen und Buben im Alter von vier bis sieben Jahren haben selbst gebastelte Waldgeister in den Händen: in weiße Tücher mit aufgemaltem Gesicht eingewickelte Walnüsse, die an Ästen hängen. Vögel zwitschern, Kinder lachen, Autos brummen: Im Hintergrund rauscht die Flughafentangente Ost (FTO), die nahe am Lindacher Wald vorbeiführt. Egal, hier ist dennoch eine schöne Oase – für Erwachsene, die hier Spazierengehen oder Joggen, und eben für Kinder am vom Verein Wurzelkinder eingerichteten Waldspielplatz.

+ Im Wald hat der Verein eigens einen kleinen Natur-Spielplatz eingerichtet. © Johannes Dziemballa

Andrea Eicher erzählt den Kindern eine Geschichte vom Indianerstamm der „Lächelnden Luchse“. Immer, wenn Geräusche vorkommen, fordert die 56-jährige Waldpädagogin die Kinder auf, die Laute nachzumachen. Das Wiehern eines Pferdes, das Geheul von Indianern, Hufgetrampel der Pferde. Und am Ende basteln alle aus Astgabeln und gebrauchten Kronkorken eine Klapperschlangen-Rassel. Damit und mit einer Feder im Haar ausgestattet erkunden sie zusammen mit Eicher den Wald.



Fünf Waldspielgruppen Der Verein Poinger Wurzelkinder bietet im Lindacher Wald fünf Spielgruppen an. Die „Grashüpfer“ (Kinder von eins bis drei Jahren in Begleitung der Eltern), mittwochs von 10 bis 12 Uhr. Die „Moosmutzel“ (Kinder von ein bis drei Jahren in Begleitung der Eltern), dienstags von 10 bis 12 Uhr. Die „Frechdachse“ (Kinder von fünf bis sieben Jahren ohne Eltern), mittwochs von 15.30 bis 17.30 Uhr. Die „Waldgeister“ (Kinder von vier bis sieben Jahren ohne Eltern), donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Die „Schlaufüchse“ (Kinder ab acht Jahren ohne Eltern), montags von 16 bis 18 Uhr. Informationen unter www.waldkindergarten-poing.de

Zwei Waldkindergarten-, der Rest „Hauskinder“: So setzt sich die Gruppe aktuell zusammen. „Hauskinder“ nennt Andrea Eicher jene Kinder, die nicht in den Poinger Waldkindergarten gehen. Das ist auch gar nicht Voraussetzung für die insgesamt fünf Waldspielgruppen, die der Verein anbietet.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Die vierjährige Frieda zum Beispiel ist ein „Hauskind“. Obwohl, eigentlich ist sie ein „Draußenkind“, wie ihre Mama Julia Himpsl sagt. „Frieda liebt es, draußen zu sein, auch in unserem Garten.“ Die Vierjährige geht in einen normalen Kindergarten, die Mutter sieht die Waldspielgruppe als „total schöner Ausgleich zum Alltag“, sagt sie, während sie mit ihrer Tochter Kronkorken, in deren Mitte ein Loch ist, auf eine Schnur zu fädeln für die Klapperschlangen-Rassel. Frieda ist schon seitdem sie eineinhalb Jahre ist in Spielgruppen der Poinger Wurzelkinder. „Wir waren schon bei jedem Wetter hier, auch als der Batz knöcheltief war“, erzählt die Mutter und lächelt.



+ Die Waldspielgruppen treffen sich unweit des Waldkindergartens im Lindacher Wald. © Johannes Dziemballa

Die Sinne für die Natur schärfen, Neues entdecken, achtsam im Wald sein, Gerüche und Geräusche wahrnehmen, Wildkräuter und andere Pflanzen kennenlernen – das und viel mehr erwartet die Kinder in der Waldspielgruppe der „Waldgeister“. Eltern begleiten die Mädchen und Buben nur bei den ersten Treffen bzw. der Schnupperstunde. Ansonsten bleiben die Waldgeister für zwei Stunden unter sich. Relativ nahe an der Zivilisation, sprich: der FTO – und doch mitten in einer anderen, natürlichen Welt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.