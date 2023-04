Willkommen im „Café Tante Trudl“: Witzige Überraschung für Pfarrsekretärin von Poing

Von: Armin Rösl

Aus dem Pfarrbüro ist das „Café Tante Trudl“ geworden. Eine Überraschungsaktion für Pfarrsekretärin Gertrud Ebner (stehend). © Armin Rösl

Poing hat ein neues Café, das „Café Tante Trudl“. Bevor jetzt das Gewerbeaufsichtsamt einschreitet: Es handelt es sich um eine gelungene Überraschungsaktion für die Pfarrsekretärin Gertrud Ebner.

Poing – Man nehme: eine große Portion Fröhlichkeit und Herzlichkeit, immer ein offenes Ohr, gute Stimmung und Kaffee. Fertig ist das „Café Tante Trudl“ an der Schulstraße 36 in Poing. Tante wer? Das fragen sich seit Montag viele Menschen, die am katholischen Pfarrbüro St. Michael vorbei gehen oder fahren. Ein kleines, aber auffälliges Plakat kündet vom „Café Tante Trudl“, auf der Holzkonstruktion der Werbetafel hängen Kaffeetassen und Luftballons in den bayerischen Farben Weiß und Blau. Dazu die Öffnungszeiten, die jenen des Pfarrbüros gleichen.



Poing: „Bufdi“ mit Idee zum Café

„Tante Trudl“ ist Gertrud Ebner, seit 1. Dezember 2011 Sekretärin im Pfarrbüro. Als sie jetzt im Osterurlaub war, hat Florian Sachs zusammen mit anderen „Trudl-Fans“ die Idee mit dem Café-Plakat umgesetzt. „Weil bei uns immer gute Stimmung herrscht, an der Theke des Büros geratscht wird und es immer Kaffee gibt“, erklärt Sachs. Er ist „Bufdi“ in der Pfarrei, absolviert dort seinen Bundesfreiwilligendienst (Bufdi).



Bei der Überraschung mitgeholfen haben Max Blieninger, Ludwig Lanzl, Claudia Zörnweg (Pfarrgemeinderatsvorsitzende), Pfarrer Philipp Werner, Florian Sachs und Albert Schreil. Layout gemacht, Plakat gedruckt, eine Holzkonstruktion gebaut und aufgestellt. Als die Pfarrsekretärin am Montagfrüh nach dem Osterurlaub zum Dienst kam, traute sie ihren Augen nicht. Kein Osterwunder, aber eine schöne und gelungene Osterüberraschung.

Gertrud Ebner kommt aus dem Lachen gar nicht mehr heraus, wenn sie erzählt, was sie seit Montag so alles aus ihrem Bürofenster beobachtet hat: „Leute bleiben stehen und blicken verwundert auf die Tafel. Autos fahren langsamer. Hoffentlich gibt’s keinen Unfall. Sogar die Polizei fährt auffällig oft vorbei. Und es kam schon jemand ins Pfarrbüro hat gefragt, wo hier das Café ist.“



Witzige Momente mit Passanten

Damit es künftig nicht noch mehr zu solchen Vorfällen kommt, wird das Schild in diesen Tagen wieder abgebaut und hinterm Pfarrhaus auf die Terrasse gestellt, kündigt Philipp Werner an. Die Fröhlichkeit und das „super Miteinander“, wie der Pfarrer das Arbeitsklima im Pfarrbüro (jetzt: „Café Tante Trudl“) beschreibt, bleibt freilich weiter bestehen.

