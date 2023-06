Wohnmobile bleiben in Wohngebieten: Poing findet keine Fläche für zentralen Parkplatz

Von: Armin Rösl

Teilen

Wie hier in der Rosenstraße sind in den Poinger Wohngebieten auch Wohnmobile und -anhänger abgestellt. © rm

Wohnmobile, die in Wohngebieten von Poing parken, dürfen weiterhin dort stehen. Auf Antrag von Bürgern hatte die Gemeinde nach der Möglichkeit für einen zentralen Parkplatz gesucht. Ohne Erfolg.

Poing – Das Fazit, das das Ordnungsamt der Gemeinde Poing in Sachen Parken von Wohnmobilen auf öffentlichen Straßen und in Parkbuchten zieht, ist eindeutig: „Die grundsätzliche Thematik des Gemeingebrauchs durch zugelassene Fahrzeuge ist durch die Gemeinde nicht lösbar.“ Bedeutet: Wohnmobile und Wohnanhänger, die nicht über dem rechtlich zugelassenen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen liegen, dürfen parken. Nur, wenn sich dadurch an bestimmten Stellen Einschränkungen für den Öffentlichen Nahverkehr ergeben, könnte die Behörde das Parken von Wohnmobilen unter 7,5 Tonnen durch entsprechende Beschilderung untersagen. Ein generelles Parkverbot, im Sinne einer „wohnmobilfreien Gemeinde“ oder für ganze Wohngebiete, entspreche nicht den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit.



Poing: Antrag aus der Bürgerversammlung

Das Parken von Wohnmobilen und -anhängern ist, wie in vielen anderen Kommunen, auch in Poing immer wieder Thema. Unlängst erneut im Gemeinderat, wo der in der Bürgerversammlung vom April mehrheitlich beschlossene Antrag diskutiert wurde. Inhalt: der Gemeinderat soll prüfen, ob und wo ein zentrale Stellplatz/Parkplatz für Wohnmobile eingerichtet werden könnte. Des Weiteren, so heißt es im Antrag weiter, solle durch die Gemeindeverwaltung ein Maßnahmenkatalog zur Beseitigung der Problematik erarbeitet werden.“ Die Problematik nach Meinung einiger Bürgerinnen und Bürger: Wohnmobile würden die Straßen in den Wohngebieten verengen und ein Sicherheitsrisiko darstellen. Außerdem würden sie öffentlichen Stellraum für Autos einschränken.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Die Antwort aus dem Ordnungsamt, die in der Gemeinderatssitzung vorgetragen wurde: „Der in Poing bestehende Parkraum steht im Rahmen der Gesetze und Anordnungen auch diesen Fahrzeugen zur Verfügung.“ Ein flächendeckendes Verbot wäre unzulässig.



Die Verwaltung habe außerdem geprüft, ob es geeignete Flächen auf öffentlichem Grund gibt, die man speziell für Wohnmobile – insbesondere der Poinger Bevölkerung – als Stellplatz anbieten könne. Ergebnis: eine derartige Fläche ist nicht vorhanden.



Laut Ordnungsamt sind im Gemeindegebiet Poing 168 Wohnmobile und 109 Wohnanhänger amtlich zugelassen (Stichtag: 1. Mai 2023).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.