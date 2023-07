Zehn Jahre Kulturtage Poing, zehn Jahre Kultur für und in Poing

Von: Armin Rösl

Vorsitzende Cornelia Gütlich zeigt eine Fotocollage aus zehn Jahren Kulturtage. © Johannes Dziemballa

Seit zehn Jahren gibt es den Verein Kulturtage Poing mit der gleichnamigen Veranstaltungsreihe. Jetzt wurde der runde Geburtstag gefeiert - beim Fest gab‘s besondere Auszeichnungen.

Poing – Der Verein Kulturtage Poing mit der Vorsitzenden Cornelia Gütlich hat seinen 10. Geburtstag gefeiert. Dies geschah im Rahmen der Mitgliederversammlung, in der Gütlich auf die Veranstaltungen im Herbst und im Frühjahr zurückblickte. Der bisherige künstlerische Leiter der Kulturtage, Michael Gütlich, wurde zum Dank und als Anerkennung für seine Verdienste zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt.



Poing: künstlerischer Leiter zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Bei der Versammlung dabei waren die Mezzosopranistin Barbara Sauter und der Tenor Richard Wiedl, die von Beginn an die Kulturtage Poing mit ihren Operettenkonzerten bereichern. Sie wurden ebenso geehrt wie Regina Rüger. Mit der Leiterin der Ballettschule des Familienzentrums Poing arbeiten die Kulturtage ebenfalls von Anfang an zusammen, die Ballettgruppen treten bei Opernabenden sowie bei Ballettmatineen der Kulturtage auf.

Einen großen Dank sagte Vorsitzende Cornelia Gütlich an den stellvertretenden Landrat Georg Reitsberger für die Förderung der Kulturtage durch den Landkreis. Ohne diese Unterstützung „wären wir nicht in der Lage, Veranstaltungen dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen“, so Gütlich. Und weiter: „Allen Vereinsmitgliedern, allen Mitwirkenden und unseren vielen fleißigen Helferinnen und Helfern herzlichen Dank für das ehrenamtliche Engagement, ohne das es nicht möglich wäre, diese Veranstaltungen durchzuführen.“



Die Kulturtage Poing bieten jedes Jahr mehrere Veranstaltungen an einem Wochenende – vom Opernabend über Lesungen und Laientheater bis zu Ballettvorführungen.

Mitglieder willkommen

Wer die Kulturtage Poing als Vereinsmitglied unterstützen möchte, ist jederzeit willkommen. Infos auf www.kulturtage-poing.de; Kontakt über Familie Gütlich, Telefon (08121) 71610.

