Zimmerbrand in Poing: Kind zunächst vermisst - zum Glück unverletzt entdeckt

Von: Armin Rösl

Teilen

Starker Rauch stieg am Dienstagmittag aus dem Dachzimmer auf. © Armin Rösl

Schock am Dienstagmittag: In Poing brannte ein Zimmer im Dachgeschoss einer Wohnung. Laut Erstmeldung wurde ein Kind im Haus vermisst. Die Feuerwehr konnte das Mädchen unverletzt auffinden.

Poing - Als die ersten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren eintrafen, entdeckten sie das Kind (Grundschulalter) und seine Mutter unverletzt außerhalb der Wohnung. Vorsorglich wurden beide vom Rettungsdienst betreut, da durch den Brand starker Rauch entstanden war. In der Erstmeldung an die Leitstelle habe es geheißen, dass das Mädchen vermisst werde, berichtet Kreisbrandinspektor Daniel Eisen.

Die Feuerwehren verhinderten das Übergreifen der Flammen auf die Nachbarwohnungen. © Armin Rösl

Das Zimmer im Dachgeschoss des Reihenhauses in einem Mehrspänner am Palisadenweg in Poing-Nord brannte am Dienstagmittag lichterloh. Eine hohe Rauchsäule stieg über das Wohngebiet auf, die Flammen schlugen aus den Fenstern auf den Balkon. Dank des umsichtigen und schnellen Handelns der Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf die angrenzenden Häuser bzw. Wohnungen verhindert werden. Die betroffene Wohnung ist laut erster Einschätzung von Daniel Eisen unbewohnbar. Die Brandursache sei noch unklar. Verletzt wurde durch den Brand niemand, berichten der Kreisbrandinspektor und Kreisbrandmeister Hubert Bichler.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Seit der Alarmierung gegen 11.35 Uhr sind insgesamt rund 55 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Poing, Markt Schwaben, Gelting, der Kreisbrandinspektion Ebersberg sowie der Werksfeuerwehr Canon Poing im Einsatz. Außerdem sind acht Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort sowie Mitglieder der Höhensicherung mit Material aus Markt Schwaben und Glonn. Und die Polizei mit einigen Beamten. Die an den Palisadenweg angrenzende Claudiusstraße musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.