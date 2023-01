Erwachsene stehen nur rum - da handelt 17-Jährige: Beispiel für Zivilcourage

Von: Michael Acker

Am S-Bahnhof in Poing ereignete sich die Schlägerei, bei der eine 17-jährige Schülerin couragiert einschritt. © Johannes Dziemballa

Durch das couragierte Handeln einer 17-jährigen Schülerin konnte die Polizei Poing einen Schläger festnehmen. Er hatte zuvor auf einen anderen Mann eingeschlagen.

Poing - Die 17-jährige Schülerin beobachtete am Mittwoch, 25. Januar, am S-Bahnhof in Poing, wie ein 25-Jähriger Mann auf einen weiteren Mann mehrfach mit der Faust einschlug. Das teilte ein Sprecher der Poinger Polizeiinspektion erst am Freitag, 27. Januar, mit. Die 17-Jährige habe sehr couragiert agiert und den 25-Jährigen Mann zunächst angeschrien, damit dieser von weiteren Schlägen auf seinen Kontrahenten ablässt.

Schülerin verfolgt Schläger bis zu seinem Zuhause

Gleichzeitig wählte sie den Polizeinotruf. Durch das couragierte Eingreifen der Schülerin ließ der 25-Jährige nach Angaben eines Sprechers der Poinger Polizei von seinem Vorhaben ab und verließ den Tatort. Die Schülerin verfolgte den Täter in einem gewissen Abstand bis zu dessen Wohnung. Dort konnte er von der jungen Frau gezeigt und von Beamten der Polizeiinspektion Poing festgenommen werden.

Erwachsene stehen nur rum, schreiten aber nicht ein

Ein Sprecher der Dienststelle warnt in diesem Zusammenhang unmittelbar selbst einzugreifen, „da ein aggressives Täterverhalten sich auch gegen schlichtende Personen richten kann“.

Nichtsdestotrotz sei die 17-Jährige ein Vorbild für Zivilcourage. Umstehende Erwachsene hätten das gewaltsame Ereignis zwar ebenfalls zur Kenntnis genommen, jedoch nicht gehandelt, so Polizeioberkommissar Schubert von der Poinger Dientsstelle.

