Poing: Emotionale Generalversammlung

Zu wenig Umsätze: Unverpacktladen und Café „bunte bOHNE“ in Poing steht vor ungewisser Zukunft

Von: Armin Rösl

Vor einem Jahr, Ende Juni 2022, wurde der Unverpacktladen mit Café „bunte bOHNE“ an der Marktstraße eröffnet (unser Foto). Jetzt ist die Zukunft ungewiss © Johannes Dziemballa

Die „bunte bOHNE“ in Poing steht vor einer ungewissen Zukunft. Mit den jetzigen Umsätzen könne der Unverpacktladen nicht überleben, sagt der Vorstand. Er startet jetzt eine Solidaritätsaktion.

Poing – Ein Jahr nach der Eröffnung steht der Poinger Unverpacktladen mit Café „bunte bOHNE“ vor einer ungewissen Zukunft. Das machten die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder in der Generalversammlung der Genossenschaft hin. „Offen gesagt, es geht um die Zukunft deiner bunten bOHNE“, schreibt die Initiative Poing Unverpackt auf ihrer Homepage www.poing-unverpackt.de im Nachgang der Versammlung. „Mit den jetzigen Umsätzen können wir nicht überleben und müssen schließen.“



In der Versammlung wurden die Aktionen, Veränderungen und Verbesserungen, die im vergangenen Jahr stattfanden, vorgestellt. Zahlreiche Ehrenamtliche unterstützen die „bunte bOHNE“, die durch ihr Engagement helfen, das Projekt am Laufen zu halten. „Doch Liebe und Leidenschaft allein reichen nicht, auch die Zahlen müssen stimmen“, betont der Genossenschaftsvorstand um Vorsitzende Maria Lindner.



Wenn Poing den Laden will, dann müssen die Poingerinnen und Poinger auch zum Einkaufen kommen, sonst werden der Laden und das Café wieder schließen.

Brigitte Freund präsentierte in der Versammlung als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende den Jahresabschluss 2022. Sie wies auf die extrem schwierigen Startbedingungen hin (Krieg, Energiekrise, Inflation und vieles mehr). Fazit: „Leider sind die Umsätze noch nicht hoch genug, damit sich Laden und Café selber tragen können“, schreiben Vorstand und Aufsichtsrat in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Das sei im ersten Geschäftsjahr zwar normal, allerdings sei dadurch die pünktliche Bezahlung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Ware, Miete und Versicherungen „eine echte Herausforderung“.



Poing: Emotionale Generalversammlung

In einer emotionalen Ansprache machte die Aufsichtsratsvorsitzende Veronika Molin deutlich, dass die „bunte bOHNE“ mittel- und langfristig nur durch eine gemeinsame Anstrengung der Bevölkerung am Leben erhalten werden könne. Eine im Verhältnis zur Poinger Einwohnerzahl (ca. 17 100) kleine Gruppe könne nicht schaffen, die laufenden Kosten zu tragen. Zuspitzend formulierte sie: „Wenn Poing den Laden will, dann müssen die Poingerinnen und Poinger auch zum Einkaufen kommen, sonst werden der Laden und das Café wieder schließen.“



Die Realität sehe derzeit so aus, dass die Genossenschaft zwar stolze 220 Mitglieder zählt, jedoch nur circa 40 Prozent der Mitglieder tatsächlich in der „bunten bOHNE“ einkaufen. Sogar nur 26 Prozent der Mitglieder kommen regelmäßig, also mindestens einmal im Monat.



Vorstand betreibt Ursachenforschung

Vorstandsvorsitzende Maria Lindner begab sich in der Versammlung auf Ursachenforschung. „Leider hören wir immer noch, dass viele Poingerinnen und Poinger nicht wissen, dass man in der ,bunten bOHNE’ hervorragenden Kaffee und hausgemachten Kuchen oder auch leckeren Mittagstisch in einem zauberhaften Ambiente bekommt.“ Hinzu komme, dass unverpackt einzukaufen für viele ungewohnt sei und erst einmal umständlich klinge. „Tatsächlich ist es aber viel einfacher und auch spaßiger als gedacht“, so Lindner, „denn im Laden wird man immer unterstützt“. Derzeit kämen viele noch nicht zusätzlich in den Unverpacktladen, wenn sie vorher schon woanders eingekauft hätten.



Infoabend zum solidarischen Einkaufsabo Das Konzept des solidarischen Einkaufsabos wird am Mittwoch, 21. Juni, um 20 Uhr bei einem Infoabend in der „bunten bOHNE“ (Marktstraße 5, neben dem Seniorenzentrum) der Öffentlichkeit vorgestellt. Interessierte können an dem Infoabend auch online teilnehmen, der Zoom-Link wird vorab auf www.poing-unverpackt.de veröffentlicht.

Ergänzend fügte die 3. Vorsitzende Annika Krätschmer hinzu, dass sich die Preise zwar zum Teil auf Bioladen-Niveau befänden, aber auch niemand erwarte, dass die Kundinnen und Kunden ihre kompletten Wocheneinkäufe im Unverpacktladen erledigen. Alltägliche Dinge jedoch wie Nudeln, Reis, Haferflocken, Obst und Gemüse könne man dort in hoher Qualität zu ganz normalen Preisen bekommen. Krätschmer rechnet vor: „Wenn jedes Genossenschaftsmitglied in der Woche für 25 Euro bei uns einkaufen würde, wären die Unkosten schon gedeckt.“



Einkaufsabo soll für Planungssicherheit sorgen

Um einen langfristigen Fortbestand zu sichern, möchte die Initiative Poing Unverpackt im Geschäftsjahr 2023 kostendeckend werden und deshalb zeitnah ein solidarisches „Einkaufsabo“ anbieten, das sich an das Konzept der solidarischen Landwirtschaft anlehnt. Dabei zahlen die Kunden, egal ob Genossenschaftsmitglied oder nicht, einen monatlichen frei wählbaren Betrag vorab. Mit diesem Guthaben können sie dann völlig normal im Laden einkaufen und im Café konsumieren. „Wenn viele Menschen ein solches Einkaufsabo abschließen, dann verschafft das dem Laden Planungssicherheit und Liquidität. Auf diese Weise könnten Unkosten gedeckt sowie Ware rechtzeitig und zuverlässig bestellt werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Diese Idee erhielt in der Generalversammlung die volle Zustimmung der Genossenschaftsmitglieder. Ohne Gegenstimme befürworteten sie die Ausarbeitung eines Vorschlags für das „solidarische Einkaufsabo“.