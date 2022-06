Zusammenprall mit Auto: Radfahrer (15) in Poing verletzt

Verkehrsunfall

Nach einem Zusammenprall mit einem Auto in Poing musste ein 15-jähriger Radfahrer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Autofahrerin hatte ihn übersehen.

Poing - Schürfwunden und eine leichte Prellung hat sich ein 15-jähriger Radfahrer zugezogen, der in Poing mit einem Auto zusammengestoßen ist. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Montag gegen 18 Uhr vor dem großen Parkplatz Am Hanselbrunn, beim Sportzentrum. Eine 42-jährige Poingerin war mit ihrem Seat die Straße Am Hanselbrunn entlanggefahren und bog bei der Abzweigung zum Parkplatz nach links ab. Dabei übersah sie den jungen Fahrradfahrer, der laut Polizei unerlaubt auf dem Gehweg fuhr.

Nach dem Zusammenprall konnte sich der 15-Jährige zwar noch abrollen, verletzte sich aber dennoch. Zur weiteren Abklärung wurde er ins Krankenhaus Erding gebracht. Das Fahrrad sowie der Pkw wurden durch den Zusammenprall beschädigt, der Gesamtschaden wird auf circa 5300 Euro geschätzt.

