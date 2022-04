Vorstände dringend gesucht: Zwei Vereine in Poing und Pliening kämpfen ums Überleben

Von: Armin Rösl

Sollte der Gartenbauverein aufgelöst werden, steht auch die Zukunft der Krautgärten auf dem Spiel. © rm

Der Gartenbauverein Poing und der AWO-Ortsverein Pliening benötigen dringend einen neuen Vorstand - der lässt sich aber gar nicht so leicht finden.

Poing/Pliening – Überwiegend aus Altersgründen ziehen sich bei zwei großen Vereinen in Poing und Pliening die bisherigen Vorsitzenden sowie weitere Vorstandsmitglieder zurück – sollten sich keine neuen Ehrenamtlichen finden, die die Führungsposten übernehmen, droht den beiden Vereinen das Aus: dem Gartenbauverein Poing-Angelbrechting und dem AWO-Ortsverein Pliening.

Bei der Frühjahrsversammlung des Gartenbauvereins Poing-Angelbrechting am Samstag, 23. April, soll der Vorstand turnusgemäß neu gewählt werden. Die Versammlung findet im katholischen Pfarrheim St. Michael (Schulstraße 29c in Poing-Süd) statt und beginnt um 20 Uhr. Der langjährige Vorsitzende Josef Obermeier hat bereits angekündigt, sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl zu stellen. Ebenso werden Personen für den Posten des 2. Vorsitzenden sowie als Kassier und Schriftführer gesucht, teilt Obermeier mit. Die Mitglieder sind bereits informiert worden.

Krautgärten könnten gefährdet sein

Zur Frühjahrsversammlung sind auch Nicht-Mitglieder eingeladen sowie Pächter der Krautgärten. Diese bietet der Gartenbauverein auf einem Feld östlich des Poinger Sportzentrums an – insgesamt 90 Parzellen für Hobbygärtner, die sich großer Beliebtheit erfreuen.

Der noch amtierende Vorsitzende weist darauf hin, dass die Amtszeit künftig auf zwei Jahre verkürzt werde. In der Hoffnung, dass sich so Personen bereit erklären, im Vorstand zu arbeiten. Sollte sich bei der Frühjahrsversammlung allerdings kein neuer Vorstand finden, müsse der Verein in zwei Jahren aufgelöst werden. Das, so Josef Obermeier, habe auch Auswirkungen auf den Fortbestand der Krautgärten.

Arbeiterwohlfahrt in Pliening droht dasselbe Schicksal

Ein ähnliches Schicksal droht dem Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Pliening. Konrad Seidl ist seit 20 Jahren Vorsitzender, seine Frau Edith ebenso lange Kassier. Beide hören aus Altersgründen auf, bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag, 24. April, um 13 Uhr im Hotel Poinger Hof werden sie nicht mehr kandidieren. Auch die 2. Vorsitzende Angela Sinning werde sich nicht mehr zur Verfügung stellen, so Seidl. „Wenn ich keine Nachfolger finde, muss ich den Verein auflösen“, sagt der Noch-Vorsitzende. Dies würde dann ausgerechnet in jenem Jahr passieren, in dem der Verein seinen 50. Geburtstag feiern würde.

Derzeit hat der AWO-Ortsverein 139 Mitglieder, berichtet Seidl. Es sei in den vergangenen Jahren immer schwerer geworden, insbesondere jüngere Leute als Neumitglieder zu gewinnen. Noch schwerer sei es, Ehrenamtliche zu finden, die die Vorstandsarbeit übernehmen.

„Wir sind mit Herzblut dabei“, sagt Konrad Seidl über sein Engagement und das seiner Frau. Ohne die beiden gäbe es den AWO-Ortsverein Pliening vermutlich schon gar nicht mehr, mit den Seniorennachmittagen und Seniorenausflügen, die die Seidls organisiert haben. Und die AWO-Altpapiersammlungen, deren Erlös für sozial bedürftige Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Pliening verwendet werden.

„Es erfüllt uns mit Wehmut“, sagt Konrad Seidl mit Blick auf die Gefahr, dass der Verein vor dem Aus steht. Zwar habe er drei potenzielle Kandidaten für die drei frei werdenden Vorstandsämter gefunden, doch erst bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag werde gewiss, ob die Posten tatsächlich besetzt werden. Falls nein, wäre das nach 50 Jahren das Ende des AWO-Ortsvereins Pliening.

