Zwischen Poing und Angelbrechting: Gemeinderat spricht sich für Tempo 70 aus

Von: Armin Rösl

Auf der Kreisstraße zwischen Poing und Angelbrechting gilt 100 km/h. © Armin Rösl

Zwischen Poing und Angelbrechting soll die Geschwindigkeit von 100 km/h auf 70 reduziert werden. Dafür hat sich der Gemeinderat ausgesprochen. Zuständig ist er aber nicht.

Poing – Per einstimmigen Beschluss hat der Gemeinderat Poing der Verwaltung den Auftrag erteilt zu prüfen, ob eine Geschwindigkeitsreduzierung auf den Streckenabschnitten Poing-Angelbrechting und Angelbrechting-Neufarn möglich ist. Wie berichtet, hatten die Fraktionen von FWG und CSU den Antrag gestellt, die Regelgeschwindigkeit von 100 km/h auf 70 zu senken. Allerdings ist für die betreffende Kreisstraße EBE 2 das Landratsamt Ebersberg zuständig. In den Abschnitten zwischen Poing und Angelbrechting sowie Angelbrechting und Neufarn (Gemeinde Vaterstetten) gilt Tempo 100.

Die kurzen Abschnitte zwischen den Ortschaften nutzen Autofahrer oft, um schnell zu beschleunigen – und fahren dann mit überhöhter Geschwindigkeit am jeweiligen Ortsanfang in den Ort hinein. Oder, im Falle von Angelbrechting, rauschen manche einfach weiter durch, obwohl dieses Teilstück im Ortsbereich liegt und hier Tempo 50 gilt. Bei einer Geschwindigkeitsmessung im Jahr 2020 lag der Spitzenwert auf der Durchfahrt von Angelbrechting bei 93 km/h. Am Ortseingang von Poing betrug bei der bislang letzten Messung im Jahr 2019 die Höchstgeschwindigkeit 115 km/h.



Gemeinderat Poing einstimmig einer Meinung

All dies haben FWG und CSU zum Anlass genommen, den Antrag auf Geschwindigkeitsbegrenzung zu stellen. Außerdem verwiesen die beiden Fraktionen auf die vom Gemeinderat bereits beschlossene Machbarkeitsstudie, den bestehenden Fahrbahnteiler am südlichen Ortseingang von Poing umzubauen – damit hier eine Drosselung der Geschwindigkeit erfolgt.



Wie FWG-Fraktionsvorsitzender Günter Scherzl mitteilt, werde nach dem Beschluss im Gemeinderat Poing der gleichlautende Antrag am 31. März auch im Gemeinderat Vaterstetten behandelt, der für die Ortschaft Neufarn zuständig ist. Der einstimmig gefasste Beschluss von Poing lautet: „Die Verwaltung wird beauftragt, nach Möglichkeit gemeinsam mit der Gemeinde Vaterstetten, die Anordnung von ,Tempo 70’ außerorts auf der Kreisstraße EBE 2 im Streckenabschnitt Poing – Angelbrechting – Neufarn beim Landratsamt Ebersberg zu beantragen.“

